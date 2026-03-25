Klintensiv: Într-un context global instabil, prevenția trebuie să rămână accesibilă – COMUNICAT

În domeniul sănătății, accesul la soluții eficiente de prevenție nu este doar o chestiune de cost, ci una de siguranță. Orice fluctuație majoră de preț sau lipsă de disponibilitate a produselor poate compromite continuitatea protocoalelor de igienă, cu impact asupra protecției pacienților și a personalului medical.

„În perioade de incertitudine, rolul nostru nu este doar să livrăm produse, ci să susținem stabilitatea sistemului. Prevenția infecțiilor trebuie să rămână accesibilă și predictibilă, chiar și atunci când contextul global devine dificil”, a declarat Paul Radu, Director de Operațiuni Klintensiv.

Impactul conflictului asupra lanțurilor de aprovizionare

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu începe să genereze efecte în lanț asupra economiei globale, inclusiv asupra industriilor dependente de materii prime și ambalaje derivate din petrol.

Tensiunile din regiune afectează rutele comerciale esențiale — inclusiv zona Strâmtorii Hormuz — prin care tranzitează o parte semnificativă a petrolului și materiilor prime utilizate la nivel global.

Aceste perturbări creează riscuri reale privind disponibilitatea și timpii de livrare.

Pentru industria produselor de igienă și dezinfecție, impactul este dublu. Materialele plastice utilizate pentru ambalaje sunt produse din derivate petroliere, iar disponibilitatea acestora poate fi afectată. În paralel, creșterea prețului petrolului influențează direct atât costurile de transport, cât și costurile materiilor prime asociate producției de ambalaje.

Deși aceste efecte sunt încă în fază incipientă, ele indică o presiune în creștere asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra costurilor din industrie.

Măsuri pentru stabilitate și continuitate

Pentru a limita impactul acestor evoluții, Klintensiv a implementat o serie de măsuri orientate către optimizarea proceselor de aprovizionare și logistică.

Compania a crescut capacitatea de aprovizionare și a alocat resurse financiare suplimentare pentru achiziții în volume mai mari, cu scopul de a obține condiții mai stabile și de a reduce expunerea la fluctuațiile de preț. În același timp, consolidarea relațiilor cu furnizorii contribuie la asigurarea unei mai bune predictibilități în livrări.

Aceste acțiuni au ca obiectiv principal menținerea continuității stocurilor, astfel încât partenerii — spitale, clinici și distribuitori — să nu fie afectați de eventuale discontinuități.

Klintensiv monitorizează în mod constant evoluțiile din regiunea afectată de război și din lanțul global de aprovizionare, pentru a putea reacționa rapid și responsabil în funcție de dinamica pieței.

Un context volatil, o abordare responsabilă

Evoluția situației rămâne dificil de anticipat, în funcție de dinamica geopolitică și de schimbările din lanțurile globale de aprovizionare.

„Nu putem controla contextul extern, dar putem controla modul în care reacționăm la el. Obiectivul nostru este să menținem acest echilibru cât mai mult timp posibil și să luăm decizii responsabile pentru companie, care să protejeze totodată interesele partenerilor noștri”, a adăugat Paul Radu.

Despre Klintensiv

Klintensiv este un producător român de soluții profesionale de dezinfecție și curățenie, utilizate atât în domeniul medical, cât și în alte industrii unde standardele de igienă sunt esențiale. Compania dezvoltă produse adaptate utilizării reale din teren, cu focus pe eficiență, siguranță și aplicabilitate practică.