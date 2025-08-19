COMUNICAT: La Provincia lansează pui grill premium, gata de gătit și își extinde portofoliul la 8 game de produse

La Provincia, brandul de top al Carmistin The Food Company, adaugă un nou standard de savoare și confort în portofoliu, odată cu lansarea puiului grill premium, gata de gătit.

Creat special pentru ritmul alert al vieții de zi cu zi, acest produs răspunde așteptărilor familiilor care își doresc să petreacă mai mult timp împreună și mai puțin în bucătărie, tinerilor profesioniști aflați mereu în mișcare dar și persoanelor preocupate de o alimentație sănătoasă, bazată pe ingrediente naturale și, pe cât posibil, produse local.

Fără adaosuri inutile, pui grill premium, gata de gătit vine condimentat și marinat cu ierburi aromatice pătrunse uniform, oferind un gust echilibrat și savuros.

Andrei Brumaru, CEO Carmistin The Food Company: „Odată cu lansarea puiului grill premium, gata de gătit, care reprezintă o nouă gamă în portofoliul de produse La Provincia, continuăm cu mândrie tradiția care ne-a consacrat încă de acum două decenii, aceea de a produce alimente la cele mai înalte standarde de calitate, provenite de la păsările din fermele noastre din zona Horezu”.

Despre Carmistin The Food Company

Odată cu inaugurarea, în primul trimestru al anului 2025, a celei mai complexe facilități de producție carne pasăre din regiune, Carmistin The Food Company a devenit cel mai performant producător din sectorul avicol din România, cu o capacitate de producție de 120.000 tone carne/an, o cantitate însemnată fiind destinată exporturilor în peste 30 piețe internaționale.

Din noua unitate, compania livrează deja întreg portofoliul de produse, de la carne proaspătă, la o multitudine de piese tranșate, adaptate tuturor cerințelor și preferințelor consumatorilor de pretutindeni.

Tot în acest an, după preluarea operațiunilor de nutriție animală de la Cargill, Carmistin The Food Company a devenit lider de piață în producția de furaje, cu o capacitate totală de 95 tone/oră.

Toate aceste resurse asigură independența operațională a Grupului Carmistin și garantează calitatea constantă a alimentelor livrate pe piața internă și externă. Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cereale, creșterea porcinelor și bovinelor.

Context de piață

Conform RaboResearch, consumul de carne de pasăre continuă să crească la nivel mondial cu o rată anuală estimată între 2,5% și 3% datorită avantajului competitiv pe care îl are față de alte surse de proteine. Europa, inclusiv România, se află printre regiunile cu cea mai puternică cerere, susținută de prețuri stabile, preferința consumatorilor pentru produse obținute responsabil și de oferta locală bogată.

Consumul de carne de pasăre a crescut constant, în ultimii ani, în România, fiind principala sursă de proteină, o tendință menținută datorită accesibilității produselor și a actualelor obiceiuri de consum, orientate tot mai mult spre alimente produse local și de încredere. Carnea de pasăre rămâne în topul preferințelor consumatorilor și datorită versatilității culinare și a caracterului dietetic.

Pentru Carmistin The Food Company, o astfel de evoluție se reflectă direct în rezultatele comerciale, în ultimii trei ani compania înregistrând o creștere constantă a vânzărilor, susținută de încrederea consumatorilor în brandul La Provincia și în calitatea produselor din portofoliu, care se va extinde treptat cu alte noi game și tipuri de produse.