Prima pagină » Comunicate » Maraton de voluntariat Cutia Bebelușului la Constanța: 150 de cutii pregătite pentru mame și nou-născuți

Maraton de voluntariat Cutia Bebelușului la Constanța: 150 de cutii pregătite pentru mame și nou-născuți

Voluntari, asistenți medicali comunitari din județele Constanța și Călărași, alături de reprezentanți ai DSPJ Constanța, au participat la Maratonul de voluntariat Cutia Bebelușului, organizat de Asociația SAMAS la Constanța, în cea de-a treia ediție a programului susținut de Fundația OMV Petrom. Pe parcursul a patru ore, în cadrul evenimentului desfășurat la Hotel Dacia Sud din Mamaia, 40 de voluntari au asamblat și pregătit 150 de cutii, care au plecat deja către mame și nou-născuți în comunitățile vulnerabile din județele Constanța și Călărași în care Asociația SAMAS derulează programul.
Mediafax
27 mart. 2026, 16:46, Comunicate

Sute de mame din județ primesc educație și sprijin prin program

Maratonul de voluntariat de la Constanța a fost precedat, pe 26 martie, de un curs de formare medicală continuă, dedicat asistenților medicali comunitari implicați în programul Cutia Bebelușului. Formarea specialiștilor este o componentă esențială a programului, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor oferite mamelor și

nou-născuților din comunități vulnerabile.

La nivelul județului Constanța, programul este derulat cu sprijinul a 27 de asistenți medicali comunitari care colaborează cu Asociația SAMAS și le oferă mamelor din 21 de comunități cursuri despre îngrijirea copilului și consiliere în alăptare, facilitându-le și accesul la servicii medicale esențiale. În actuala ediție a programului, Cutia Bebelușului va ajunge la 250 de beneficiare din județ.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video