Metropolitan Life dedică ziua de teambuilding activității de voluntariat, de Zilei Mondiale a Curățeniei

Compania a ales să transforme ziua dedicată de obicei activităților de echipă într-o oportunitate de voluntariat în folosul comunității. Sub umbrela proiectului „DăruiM”, lansat în 2024 și extins anul acesta prin conceptul „DăruiMaiBine”, echipa a avut bucuria de a lucra împreună și de a se implica cu responsabilitate în igienizarea plajei Eforie Nord.

Pe 19 septembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei, 150 de colegi din cadrul Metropolitan Life au participat, alături de organizația Let’s Do It Romania, la una dintre cele mai ample acțiuni de voluntariat ale anului.

În doar trei ore, împărțiți în 15 echipe, voluntarii Metropolitan Life au curățat o suprafață de peste 4.200 de metri pătrați de plajă din Eforie Nord, colectând 73 de saci de deșeuri, însumând 362 kg. Voluntarii Metropolitan Life au adunat atât obiecte mici, cât și materiale voluminoase din plastic și metal, redând plajei un aspect curat și prietenos cu natura.

