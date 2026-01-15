Muntele de Haine atrage atenția asupra volumului alarmant de deșeuri textile din România într-un mod neașteptat. O inițiativă Saatchi & Saatchi + The Geeks pentru Viitor Plus, cu sprijinul ING Bank

Într-o lume în care hainele au devenit consumabile, România se confruntă cu o realitate ascunsă: 160 000 de tone de textile ajung anual deșeuri, sufocând mediul și ignorând potențialul de reutilizare. Datele furnizate în 2024 de ARETEX indicau o rată de reutilizare și reciclare de doar 6–8% în România, precum și un volum extrem de redus al colectării separate, cuprins între 0,5 și 0,7 kilograme de textile per locuitor, anual. Industria fashion nu ne îmbracă, ci ne îngroapă.
Așa a apărut Muntele de Haine. El există în realitate. Dar este invizibil pentru majoritatea oamenilor. Acum, „Muntele de Haine” devine un manifest vizual, un apel la responsabilitate și o provocare adresată fiecăruia dintre noi.
