Muntele de Haine atrage atenția asupra volumului alarmant de deșeuri textile din România într-un mod neașteptat. O inițiativă Saatchi & Saatchi + The Geeks pentru Viitor Plus, cu sprijinul ING Bank

Imaginați-vă un munte cu baza cât un teren de fotbal, care crește în fiecare an cu peste 500 metri, echivalentul unui bloc de 180 de etaje. Și, cu toate acestea, nimeni nu îl vede. Cât de mult trebuie să se mai înalțe până să ne dăm seama că muntele acesta este al nostru?
Mediafax
15 ian. 2026, 17:27, Comunicate

Într-o lume în care hainele au devenit consumabile, România se confruntă cu o realitate ascunsă: 160 000 de tone de textile ajung anual deșeuri, sufocând mediul și ignorând potențialul de reutilizare. Datele furnizate în 2024 de ARETEX indicau o rată de reutilizare și reciclare de doar 6–8% în România, precum și un volum extrem de redus al colectării separate, cuprins între 0,5 și 0,7 kilograme de textile per locuitor, anual. Industria fashion nu ne îmbracă, ci ne îngroapă.

Așa a apărut Muntele de Haine. El există în realitate. Dar este invizibil pentru majoritatea oamenilor. Acum, „Muntele de Haine” devine un manifest vizual, un apel la responsabilitate și o provocare adresată fiecăruia dintre noi.

 

