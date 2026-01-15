Muntele de Haine atrage atenția asupra volumului alarmant de deșeuri textile din România într-un mod neașteptat. O inițiativă Saatchi & Saatchi + The Geeks pentru Viitor Plus, cu sprijinul ING Bank

Imaginați-vă un munte cu baza cât un teren de fotbal, care crește în fiecare an cu peste 500 metri, echivalentul unui bloc de 180 de etaje. Și, cu toate acestea, nimeni nu îl vede. Cât de mult trebuie să se mai înalțe până să ne dăm seama că muntele acesta este al nostru?