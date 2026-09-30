NORTH BUCHAREST INVESTMENTS ȘI DENYA ANUNȚĂ „DISCOVER DENYA LAKE”, UN EVENIMENT DEDICAT PROIECTULUI REZIDENȚIAL DE 45 DE MILIOANE DE EURO DIN NORDUL BUCUREȘTIULUI

Parteneriatul dintre North Bucharest Investments și Denya reunește experiența internațională a unuia dintre marile grupuri din industria mondială a construcțiilor și expertiza NBI pe piața rezidențială din nordul Bucureștiului. Ronen Ginsburg, CEO al Denya Group, va veni la București pentru evenimentul din 8 octombrie.

Fiind cel mai mare și mai important conglomerat israelian din domeniul construcțiilor și infrastructurii, Denya Group aduce în proiect decenii de experiență și o reputație internațională solidă. Grupul desfășoară o activitate intensă pe piețe internaționale, printre care Israel, Polonia și România, având simultan în construcție mii de unități locative. Compania este recunoscută pentru realizarea unor lucrări publice majore, proiecte naționale de infrastructură, centre medicale și ansambluri rezidențiale de lux cu regim mare de înălțime.

North Bucharest Investments (NBI) și Denya marchează o nouă etapă a parteneriatului lor pentru Denya Lake, un proiect rezidențial premium dezvoltat în nordul Bucureștiului, prin organizarea evenimentului privat „Discover Denya Lake”, care va avea loc pe 8 octombrie 2026, începând cu ora 18:30, direct pe amplasamentul proiectului.

Evenimentul va reuni conducerea internațională și locală a Denya, reprezentanți ai North Bucharest Investments, investitori, clienți și parteneri. Invitații vor avea acces direct la proiect într-un format care include o vizionare privată, networking, băuturi și gustări.

Ronen Ginsburg, CEO al Denya Group, va fi prezent la București special pentru acest eveniment, alături de Shlomi Mintzer, CEO al Danya Cebus România, și Vlad Musteata, fondator și CEO al North Bucharest Investments. Denya Group este activ pe piața din România din anul 2007.

Parteneriatul dintre NBI și Denya are la bază o viziune comună asupra unei piețe rezidențiale în care calitatea proiectului, reputația dezvoltatorului, amplasarea și capacitatea unei proprietăți de a genera valoare în timp devin factori de diferențiere din ce în ce mai importanți.

„Denya Lake reflectă îndeaproape ceea ce dorim să construim în România: proiecte în care calitatea construcției, arhitectura și experiența de locuire sunt concepute împreună și pentru termen lung. Considerăm România o piață cu un potențial semnificativ, iar colaborarea noastră cu North Bucharest Investments ne apropie de cumpărătorii și investitorii care caută acest tip de produs. Discover Denya Lake este o invitație de a vedea proiectul dincolo de imagini și planuri și de a înțelege în mod direct conceptul și comunitatea pe care le construim aici.” Shlomi Mintzer, CEO, Danya Cebus România

„În domeniul imobiliar, parteneriatele relevante se construiesc în jurul unei viziuni comune și al unui produs în care crezi. Denya Lake are exact această combinație: experiența unui grup internațional puternic, un proiect premium, o investiție majoră și o amplasare într-o zonă în care continuăm să vedem potențial de dezvoltare. Pentru NBI, acest parteneriat înseamnă mai mult decât componenta comercială. Înseamnă conectarea unui proiect excelent cu piața potrivită, cu investitorii potriviți și cu acei cumpărători care evaluează acum mult mai atent valoarea pe termen lung a unei proprietăți.” Vlad Musteata, fondator și CEO, North Bucharest Investments.

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