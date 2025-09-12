PENNY, alături de Fundația Hope and Homes for Children în proiectul Burselor DAR, dedicat copiilor vulnerabili care excelează în educație, artă și sport

Alături de partenerii programului, Fundația oferă burse de excelență, experiențe de învățare și oportunități care deschid drumuri către performanță în artă, sport sau la învățătură.

Lansat în 2022 de Fundația Hope and Homes for Children, programul Bursele DAR oferă în acest an 35 de burse de excelență, fiecare în valoare de 2.000 de euro, copiilor din medii vulnerabile care excelează în domenii precum arta, sportul sau învățătura. Tinerii sunt sprijiniți nu doar material, ci și prin mentorat, activități de dezvoltare personală și acces la rețele de suport care le cresc șansele de integrare socială și profesională.

Prin acest parteneriat, PENNY își reafirmă angajamentul de a susține performanța, egalitatea de șanse și integrarea socială a tinerilor din România, oferindu-le resursele și încurajarea de care au nevoie pentru a-și transforma visurile în realitate.

