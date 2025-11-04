PENNY deschide noul depozit logistic de la Mihăilești, o investiție de 35 de milioane de euro

Cu o investiție de 35 milioane de euro, depozitul are o suprafață de 22.000 metri pătrați și o echipă de aproximativ 200 de angajați, urmând să deservescă 50 de magazine până la finalul anului 2025 și 100 de magazine până în 2027.

„Noul centru logistic de la Mihăilești reprezintă un pas strategic în dezvoltarea PENNY România. Extinderea și modernizarea infrastructurii noastre logistice sunt esențiale pentru a susține creșterea rețelei și pentru a răspunde mai eficient nevoilor clienților. Prin acest proiect, confirmăm angajamentul nostru față de eficiență operațională și dezvoltare responsabilă”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY România.

Depozitul include zone dedicate pentru recepție, depozitare și expediere, acoperind întregul lanț de produse – de la marfă congelată și carne proaspătă, la legume și fructe standard și fresh – toate gestionate în condiții de temperatură controlată.

