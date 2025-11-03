PENNY susține filmul Cravata Galbenă – povestea extraordinară a lui Sergiu Celibidache

Cu John Malkovich în rolul principal, Cravata Galbenă readuce în atenția publicului o poveste impresionantă despre curaj, autenticitate și forța pasiunii – valori pe care PENNY le promovează constant prin implicarea sa în proiecte culturale românești. Totodată, filmul reprezintă un prilej de mândrie națională, readucând în prim-plan moștenirea artistică a unui român care a inspirat generații întregi prin talent, disciplină și integritate.

Concursul PENNY dedicat iubitorilor de film și muzică

Odată cu lansarea filmului Cravata Galbenă în cinematografe, PENNY dă startul unui nou concurs dedicat tuturor pasionaților de muzică și film. În perioada 14 noiembrie – 7 decembrie, PENNY îi invită pe cei care merg la cinema să vadă filmul să intre în competiție pentru șansa de a câștiga un premiu unic: o baghetă dirijorală folosită în timpul filmărilor – un obiect cu valoare artistică și emoțională, simbol al pasiunii și moștenirii lăsate de Sergiu Celibidache.

