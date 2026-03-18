Premieră națională istorică la Brăila și București: pianista Sînziana Mircea interpretează Concertul nr. 2 de Nikolai Kapustin sub bagheta dirijorilor Barnaby Palmer și Nicolae Moldoveanu

În aceeași seară, într-un program de virtuozitate extremă si anduranță, pianista va interpreta și celebra lucrare „Rhapsody in Blue” de George Gershwin. Programul serii de la Brăila este completat de Uvertura operei „Candide” de Leonard Bernstein, Concertino pentru trombon și orchestră de Ferdinand David, cu participarea solistului Mirel Liță.

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul american Barnaby Palmer, un muzician recunoscut pentru versatilitatea sa extraordinară. Cu o carieră ce se întinde pe trei continente, Palmer a dirijat ansambluri de prestigiu precum Hong Kong Philharmonic, China National Symphony sau Budapest Symphony Orchestra. Fost director artistic al San Francisco Lyric Opera, acesta este apreciat la nivel global pentru abilitatea sa de a naviga prin repertorii diverse, de la operă la muzică contemporană, colaborarea sa cu Sînziana Mircea pentru premiera Kapustin confirmând afinitatea sa pentru proiectele artistice vizionare.

Citeşte comunicatul integral AICI