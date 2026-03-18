Prima pagină » Comunicate » Roborock devine brandul numărul 1 la nivel global în categoria roboților de curățenie inteligenți

Compania ocupă primul loc la nivel mondial ca număr de livrări și cotă de piață în 2025 și își consolidează poziția de lider pe segmentul roboților aspirator
Mediafax
18 mart. 2026, 17:33, Comunicate

Roborock a anunțat că a devenit marca nr. 1 mondială de roboți de curățenie inteligenți în 2025, potrivit IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker. Această recunoaștere reflectă leadershipul tehnologic al Roborock și expansiunea globală accelerată într-o industrie care intră într-o nouă etapă de dezvoltare, definită de extinderea portofoliilor de produse.

Conform IDC, luând în calcul companiile care comercializează aspiratoare robot, mașini de tuns iarba robotizate și alte tipuri de roboți pentru uz casnic, Roborock s-a clasat pe primul loc la nivel global în funcție de livrări (5,8 milioane de unități în 2025) și cotă de piață (17,7%). În România, Roborock este lider pe piața aspiratoarelor robot (RVC), în funcție de valoarea vânzărilor, încă din 2021.

În ceea ce privește segmentul roboților de curățenie inteligenți (RVC), Roborock s-a clasat constant pe primul loc în clasamentele IDC încă din a doua jumătate a anului 2023. În a doua jumătate a anului 2025, compania a atins o cotă de piață de 24,1%, cea mai ridicată de până acum, devenind pentru al treilea an consecutiv marca numărul 1 la nivel global în acest segment.

Citeşte comunicatul integral AICI

