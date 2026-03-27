Roborock prezintă noile serii Saros 20 și F25, marcând un nou pas în automatizarea curățeniei

Poziție solidă pe piața globală

Rezultatele acestei strategii se reflectă în poziția de piață. Potrivit celui mai recent raport IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025, Roborock a devenit oficial lider global în categoria roboților de curățenie, cu o cotă de piață de 17,7%.

Succesul este vizibil în special în Europa Centrală, iar piața din România este una dintre cele mai dinamice din regiune. Roborock ocupă prima poziție în funcție de volumul vânzărilor încă din 2021.

Seria Saros 20

Reprezintă noua gamă flagship Roborock și succede modelul Saros 10 lansat anul trecut. Integrează sistemul AdaptiLift Chassis 3.0, care permite ajustarea dinamică a înălțimii pentru a depăși praguri de până la 8,8 cm și pentru a menține performanța de aspirare pe covoare, cu o putere de până la 36.000Pa. Designul compact, cu o înălțime de doar 7,98 cm, este completat de sisteme avansate de navigație: StarSight 2.0 pe Saros 20 și RetractSense pe Saros 20 Sonic, pentru acces în zone greu de atins.

Ambele modele sunt compatibile cu stația RockDock, care oferă spălare a mopurilor la temperaturi de până la 100°C, uscare cu aer cald, golire automată a recipientului de praf și întreținere complet automatizată.

