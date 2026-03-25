Roborock lansează Saros 20, robotul aspirator pentru locuințe complexe

Roborock Saros 20 este disponibil la eMAG și Altex la prețul de 7399 Lei. Clienții care cumpără un aspirator Saros 20 primesc și un voucher de 500 lei, disponibil în cantitate limitată.

AdaptiLift™ Chassis 3.0 – adaptare dinamică la orice suprafață

Un element important al designului este șasiul AdaptiLift™ Chassis 3.0, care permite robotului să își ajusteze dinamic înălțimea în timpul funcționării. Sistemul integrează roți cu mecanism de ridicare automată, care îi permit robotului să treacă peste obstacole.

Astfel, Saros 20 poate depăși autonom praguri duble de până la 8,8 cm (4,5 cm + 4,3 cm), menținând continuitatea curățării între camere. În cazul covoarelor, robotul își ridică întregul corp pentru a menține contactul optim al periei și performanța de aspirare, inclusiv pe covoare cu fir de până la 3 cm.

În situații dificile, robotul poate ridica independent partea frontală, partea din spate sau una dintre laterale pentru a se elibera fără intervenție umană.

Citeşte comunicatul integral AICI