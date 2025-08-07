România, campioană la creșterea prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană

Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024. Mai exact, chiriile au crescut în țara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%.

Cum a evoluat prețul chiriilor în România comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană

Singura țară membră a Uniunii care a mai raportat o creștere cu peste 5% a chiriilor a fost Estonia, în timp ce alte trei țări din apropiere de România au înregistrat majorări cu peste 4%: Ungaria, Slovacia și Croația. În schimb, Grecia a înregistrat o creștere cu 3,56%, în timp ce Bulgaria a raportat o majorare cu puțin peste 3%.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21169