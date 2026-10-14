România, în topul țărilor europene la achiziția de produse electronice accesibile

Cu ocazia Zilei Internaționale a deșeurilor electrice si electronice, campania inițiată de WEEE Forum își îndreaptă atenția in acest an asupra creșterii accelerate a fluxului de deșeuri electronice de mici dimensiuni ieftine.

Campania pune accentul pe fenomenul de amploare, deși putin vizibil, denumit Fast tech, electronicele de consum achiziționate în volum mare si aruncate cu ușurință.

In acest context, , ECOTIC și ENVIRON, organizații implicate în realizarea studiului Fast Tech Consumer Study 2026 și membre WEEE Forum, atrag atenția asupra achiziției și reciclării produselor electronice de mici dimensiuni, accesibile ca preț și cu o durată de utilizare adesea redusă.

Studiul, realizat de Bellegarde Scientific Consulting la solicitarea WEEE Forum, pe un eșantion de 10.245 de adulți din 12 țări europene, analizează fenomenul Fast Tech: încărcătoare, cabluri USB, căști wireless, mini-ventilatoare, jucării electronice, dispozitive de iluminat și alte gadgeturi accesibile.

Românii cumpără frecvent produse Fast Tech, dar reciclarea rămâne o provocare

În România, 92,1% dintre respondenți au cumpărat cel puțin o dată produse Fast Tech, iar 86,6% le-au achiziționat în ultimele 12 luni. România ocupă astfel locul al patrulea dintre cele 12 țări analizate, după Grecia, Polonia și Irlanda.

Ca opțiuni de debarasare, doar 25,7% dintre respondenții români folosesc exclusiv soluții de reciclare sau reutilizare a produselor Fast Tech având cel mai mic procent dintre țările analizate. Tot România înregistrează cea mai mare proporție a persoanelor care aleg exclusiv să păstreze acasă aceste dispozitive: 23,4%,

Prețul mic cântărește mai mult decât durabilitatea

Paradoxal, din studiu reiese că deși consumatorii apreciază durabilitatea, comoditatea și prețul mic al produselor Fast Tech câștigă frecvent în fața acesteia.

Produse precum dispozitivele de masaj facial, boxele portabile sau aspiratoarele de firimituri, disponibile la prețuri reduse, sub 100 de lei, stimulează adesea achizițiile impulsive. Prețul accesibil, ofertele, recenziile bune și curiozitatea ne pot convinge să cumpărăm produse de care nu avem cu adevărat nevoie.

Comparabil cu „fast fashion”, fenomenul „fast tech” descrie consumul de produse electronice accesibile, cumpărate frecvent, utilizate adesea pentru perioade scurte și înlocuite cu ușurință. Pe termen lung, acest model de consum încurajează risipa de resurse și generează tot mai multe deșeuri electrice.

Prețul mic este un motiv de cumpărare pentru 55% dintre participanții la studiu, iar 59% ar înlocui un produs de tip Fast Tech defect tot cu unul cu un preț redus. Deși 80% declară că ar fi dispuși să plătească mai mult pentru alternative mai durabile, cel puțin în cazul anumitor produse, 64% nu intenționează să reducă achizițiile pentru produsele Fast Tech.

Fiecare dispozitiv electronic trebuie colectat responsabil

ECOTIC si ENVIRON îi încurajează pe consumatori să evalueze prețul unui produs electronic în raport cu numărul de utilizări: cât de ieftin este, de fapt, dacă îl folosim doar de câteva ori?

Înainte de achiziție, merită să ne întrebăm dacă avem cu adevărat nevoie de el, dacă îl putem cumpăra la mâna a doua, dacă ulterior poate fi reparat și unde îl vom preda pentru reciclare când nu va mai funcționa.

Organizațiile atrag atenția asupra materiilor prime critice pe care le conțin aceste dispozitive, care ajung să fie irosite dacă ele sfârșesc împreună cu gunoiul menajer. Orice dispozitiv cu ștecher, cablu, circuit electronic sau baterie trebuie predat la puncte de colectare dedicate atunci când devine deșeu, indiferent de dimensiune ori prețul inițial de achiziție.

Despre Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice și Electronice

Marcată anual pe 14 octombrie, această zi este o inițiativă WEEE Forum lansată în 2018, care reunește organizații, producători, autorități, reciclatori și consumatori din întreaga lume pentru promovarea colectării separate și a reciclării deșeurilor electrice.

Despre ECOTIC ȘI ENVIRON

ECOTIC și ENVIRON sunt primele organizații de transfer de responsabilitate pentru producătorii și importatorii de echipamente electrice din România, membre WEEE Forum și ale Coaliției PRO DEEE.

Punctele de colectare a deșeurilor electrice și electronice pot fi consultate pe www.ecotic.ro și www.environ.ro.