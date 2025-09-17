Prima pagină » Comunicate » RONOG 10 – Building The Internet Of Tomorrow

RONOG 10 – Building The Internet Of Tomorrow

Joi, 18 septembrie, începând cu ora 9.00, la Hotelul Radisson Blu din București va avea loc cea de-a zecea ediție a conferinței RONOG (Romanian Network Operators Group), un eveniment aniversar ce marchează un deceniu de dialog, inovație și colaborare în industria telecomunicațiilor și a internetului.
Mediafax
17 sept. 2025, 12:42, Comunicate

Ediția RONOG 10  va aduce în prim-plan teme de maxim interes pentru comunitatea tehnologică: de la reziliența și securitatea infrastructurilor de comunicații, la inteligența artificială aplicată în rețele, automatizare, edge computing și tendințele globale care modelează conectivitatea. Participanții vor avea ocazia să afle direct de la experți despre evoluția internet exchange-urilor, despre noile paradigme în interconectare și despre impactul pe care îl au rețelele de mare viteză asupra dezvoltării societății digitale.

