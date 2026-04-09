Sezonul de parașutism 2026 a început la Clinceni: salturi cu parașuta în tandem la 4000 de metri altitudine

Asociația Club Sportiv TNT Brothers, unul dintre cele mai importante centre de parașutism din Europa de Sud-Est, a dat startul sezonului 2026 de skydiving la aerodromul Clinceni, situat la 16 kilometri de centrul Bucureștiului. Publicul larg poate efectua salturi cu parașuta în tandem de la 4.000 de metri altitudine. În paralel, au fost deschise și cursurile dedicate celor care doresc să devină parașutiști licențiați.

Ce trebuie să știi despre saltul cu parașuta în tandem

Saltul în tandem reprezintă cea mai accesibilă modalitate de a experimenta parașutismul, fără pregătire prealabilă. După un instructaj realizat la sol, avionul urcă la altitudinea de 4.000 de metri în aproximativ 12–15 minute, iar pasagerul este conectat în permanență la instructorul care coordonează saltul.

După părăsirea aeronavei, urmează aproximativ un minut de cădere liberă, cu viteze de până la 200 km/h. La altitudinea de aproximativ 1.600 de metri, parașuta este deschisă, iar zborul controlat durează între 5 și 6 minute până la aterizare. În această etapă, participanții pot observa panorama Capitalei și împrejurimile aerodromului.

Citeşte comunicatul integral AICI