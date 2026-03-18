SGS Academy a obținut statutul PECB Titanium Partner, cel mai înalt nivel de recunoaștere acordat de PECB

Grupul SGS, lider mondial în testare, inspecție și certificare, anunță că SGS Academy a fost distinsă oficial cu statutul PECB Titanium Partner, cel mai înalt nivel de recunoaștere acordat de PECB la nivel global.
Mediafax
18 mart. 2026, 18:04, Comunicate

SGS Academy este denumirea diviziei de training a Grupului SGS, care furnizează programe de dezvoltare profesională în peste 100 de țări, prin cursuri standard sau personalizate acreditate – în format fizic, virtual sau eLearning – pe teme precum sisteme de management, conformitate operațională, standarde ISO, sustenabilitate, SSM, securitatea informației, calitate, mediu și altele. Participanții beneficiază de certificate de participare / absolvire. Pentru cursurile PECB, pot susține examenele aferente care conduc la certificări emise de PECB.

PECB (Professional Evaluation and Certification Board) este un organism internațional cu sediul central în Canada, recunoscut la nivel global pentru programele sale de examinare și certificare bazate pe standarde ISO și alte cadre internaționale. PECB certifică persoane (nu sisteme sau organizații) în domenii cheie, inclusiv inteligență artificială și „Digital Trust”. Entitatea este acreditată conform ISO/IEC 17024 de organisme de prim rang, inclusiv International Accreditation Service, United Kingdom Accreditation Service și COFRAC Franța.

