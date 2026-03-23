Prima pagină » Comunicate » „Shading Makes a Difference”: Somfy s-a alăturat inițiativei Global Shading Day pentru a promova răcirea pasivă a locuințelor

„Shading Makes a Difference”: Somfy s-a alăturat inițiativei Global Shading Day pentru a promova răcirea pasivă a locuințelor

Global Shading Day, o inițiativă lansată de European Solar Shading Organisation (ES-SO), marchează în fiecare an, pe 21 martie, un apel la acțiune pentru combaterea încălzirii globale prin soluții de răcire pasivă. Într-o eră a schimbărilor climatice accelerate, ES-SO subliniază că implementarea standardelor de umbrire în legislația privind construcțiile este un pas logic și urgent.
„Shading Makes a Difference”: Somfy s-a alăturat inițiativei Global Shading Day pentru a promova răcirea pasivă a locuințelor
Mediafax
23 mart. 2026, 16:54, Comunicate

Somfy, lider în automatizarea acceselor în locuințe și clădiri comerciale, susține obiectivele Global Shading Day oferind tehnologia necesară pentru ca umbrirea să devină un proces proactiv. Prin automatizarea sistemelor de protecție solară, Somfy propune o abordare inovatoare: trecerea de la simpla acoperire a ferestrelor la o gestionare inteligentă a fluxului de energie naturală. Astfel, locuința devine un ecosistem capabil să își autoregleze confortul termic, oferind utilizatorului o soluție concretă pentru eficientizarea costurilor de întreținere și protejarea mediului pe termen lung.

Impactul umbririi asupra oamenilor, ecologiei și economiei

Clădirile sunt în prezent responsabile pentru 40% din consumul de energie la nivel european și pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră. Fără o strategie clară de umbrire, cererea de aer condiționat va crește cu 60% din cauza valurilor de căldură, punând o presiune uriașă pe rețelele energetice și pe mediul înconjurător.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video