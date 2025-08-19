Siguranța locului de muncă în 2025 – românii se tem de instabilitate, dar ezită să facă schimbări majore

Într-o perioadă în care instabilitatea economică și schimbările din piața muncii sunt resimțite tot mai acut, OLX Locuri de Muncă a derulat un sondaj de opinie pentru a înțelege cum se raportează românii la ideea de siguranță profesională. Rezultatele relevă un peisaj în care îngrijorarea, lipsa economiilor și nesiguranța față de viitor sunt mai prezente decât sentimentul de stabilitate.

Încrederea în jobul actual este fragilă

Întrebați dacă își consideră actualul loc de muncă sigur pe termen lung, doar 33% dintre participanți au răspuns afirmativ, în timp ce 29% spun că „nu sunt siguri, pentru că piața muncii este imprevizibilă”, în timp ce aproape 20% afirmă că simt un oarecare grad de stabilitate, dar nu pot garanta că o vor avea pe termen lung.

