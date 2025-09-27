Pentru cine bat clopotele IA / Sau de ce Inteligența Artificială nu ți-a luat jobul, încă

Anxietatea generală, că IA le va lua joburile oamenilor, că va mătura cu ei pe jos, a început să se mai domolească, de când oamenii au văzut că, iată, a trecut ceva timp și asta nu s-a întâmplat.

Majoritatea are, încă, locuri de muncă, șeful programează ședințe cu toți angajații, inboxul e plin de e-mailuri, iar prezentările alea în Power Point nu se fac singure!

Deci ce se întâmplă?

Răspunsul e simplu: pentru că, ÎNCĂ, IA mai are nevoie de tine.

De când cu IA, piața locurilor de muncă a crescut

În acest moment, IA este, încă, la stadiul de unealtă. Te asistă să-ți faci treaba, dar tot tu ești cel care asamblează piesele și le dă forma finală.

Inteligența Artificială nu-ți poate construi casa, tot tu trebuie să pui cărămidă peste cărămidă.

Chiar și în domenii ca traducerile sau redactările de text, IA, chiar dacă are remarcabile abilități, nu reușește să înlocuiască omul. Iată doar un exemplu: The Economist a publicat un studiu în care arată că, de fapt, în domeniul traducerii și interpretării, ocuparea forței de muncă a crescut cu 7% față de anul trecut.

Excelenta funcție de traducere a GPT-4 tot nu e în stare să ocupe locul interpretului în Parlamentul European (de pildă). Șomajul a scăzut, iar salariile au crescut și ele. În fine, cât de cât, acolo.

Robotul android care-și udă circuitele cu apa de la spaghetti

Doar 10% dintre companii utilizează inteligența artificială pentru munca reală de producție.

Probabil că ai văzut și tu acele videoclipuri postate de restaurantele chinezești, care folosesc roboți androizi pe post de bucătari. Fac varză bucătăria când bat ouăle, sare totul pe pereți, varsă apa la spaghetti și-și mai frig și circuitele.

În niciun caz, nu inteligenței artificiale în bucătărie!

Comentatorii de specialitate spun că intrăm acum în era agenților IA. Suntem la pragul dintre statutul de unealtă și cel de system semi-autonom – acesta doar asistă, nu înlocuiește munca ta. Îți poate monitoriza procesul de lucru, îți poate sugera îmbunătățiri și ar putea să fie mai bună ca tine sau ca avocatul tău la asistența juridică a firmei tale, dar nu suficient de bună încât să-ți trimită avocatul la plimbare.

Sau pe tine!

„S-a întâmplat treptat, apoi brusc”

Conform specialiștilor în IA, atunci când agentul IA va deveni acel tip neobosit, mereu disponibil, incredibil de ieftin, abia atunci poți s-o chemi pe doamna de la departamentul de Resurse Umane ca să-i spui să termine 300 de contracte de muncă!

Și pe urmă și pe-al ei.

John Updike, în Rabbit is Rich, a spus o vorbă foarte tare: „s-a întâmplat treptat, apoi brusc”.

Cele mai în pericol să fie eliminate / înlocuite (că sună mai drăguț) joburi sunt gulerele albe.

Dario Amodei, CEO al Anthropic și creator de agenți, a zis-o clar: „Am putea fi pe cale să elinimăm până la jumătate din toate locurile de muncă de nivel de bază, cu gulere albe, în următorii cinci ani”.

Drept, finanțe, consultanță, relații cu clienții, orice rol care poate fi descompus în servicii repetabile este cât se poate de vulnerabil.

Stagiile de practică, rolurile de asistenți, de analist – pur și simplu, spune cu ciudată satisfacție Amodei, vor fi „puternic” afectate.

În sensul de „baie de sânge” afectate!

Tipuri de CEO / Cel mai bun CEO din lume

Amodei chiar propune o taxă infimă pentru folosirea agentului inteligent, pentru ca fondurile astfel create să meargă înspre cei disponibilizați, dar acuma, pe bune, la câtă corupție există în lumea asta, cine să mai creadă că guvernele se transformă peste noapte în bone de serviciu?

Și mai periculos este acel tip de CEO care pune IA pe primul loc, pentru că asta înseamnă că pune oamenii pe al doilea. Sau pe al treilea.

Însă, dacă tot am deschis vorba de tipurile de CEO, hai s-o spunem și pe a’ dreaptă: cel mai bun tip de CEO este cel ce caută să creeze sens prin oameni.

Un CEO care caută să creeze sens prin oamenii lui nu mai este doar un CEO, este un lider, pentru că asta responsabilizează.

Iar asta nici un IA din lume n-o să fie în stare vreodată s-o facă.

Reziliența, înțelepciunea, creativitatea, sensibilitatea, unicitatea gândirii fiecărui om în parte sunt discipline la care IA va rămâne mereu corigentă.

Și poate că cel mai fabulos lucru pe care oamenii îl vor dobândi în relația cu IA este nu cum să nu fie ei înlocuiți, ci cum să devină literalmente de neînlocuit.

Acum, mai mult ca oricând, se poate asta.