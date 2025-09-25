Neurologii au bătut inteligența artificială la diagnosticare: 75% față de 54% precizie, într-un studiu experimental

Cercetarea, publicată în Journal of Medical Informatics Research, a testat două dintre cele mai cunoscute modele lingvistice de mari dimensiuni – ChatGPT și Gemini – pe 28 de pacienți anonimi internați la Clinica de Neurologie a Spitalului San Paolo.

Rezultatele arată că neurologii au obținut o precizie diagnostică de 75%, depășind semnificativ ChatGPT (54%) și Gemini (46%) în identificarea corectă a afecțiunilor neurologice.

„Acest studiu arată că, deși ChatGPT și Gemini au un potențial interesant ca instrumente de sprijin, ele nu sunt încă pregătite să ia decizii clinice autonome, în special în domenii complexe precum neurologia”, a comentat Natale Maiorana, neuropsiholog și primul autor al studiului, citat de ANSA.

Autorii avertizează că, în viitor, dacă inteligența artificială este dezvoltată corespunzător, personalizată, validată și supravegheată de către oameni, ar putea deveni un aliat în practica clinică.