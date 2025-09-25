SkyShowtime prezintă atracțiile lunii octombrie

Premiere seriale

Patrula cățelușilor

Sezon: 11 Episoade: 9

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 4 octombrie.

Patrula cățelușilor este un serial plin de aventură destinat preșcolarilor, care urmărește o echipă de șase cățeluși curajoși, condusă de Ryder, un băiețel de 10 ani pasionat de tehnologie. Îmbinând istețimea, vehiculele cool și umorul cât cuprinde, Patrula cățelușilor lucrează împreună pentru a proteja comunitatea din Adventure Bay. De la Marshall, cățelul pompier, la Chase, cățelul polițist, și până la Skye, care zboară cu elicopterul ei, fiecare cățeluș are o personalitate aparte și un talent special, demonstrând importanța muncii în echipă și a spiritului civic.

