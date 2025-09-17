Smartphone-urile ZTE nubia sunt disponibile la prețuri speciale în cadrul Revoluției Prețurilor la eMAG

Noile modele includ telefoane 5G și 4G cu performanțe competitive, design modern și prețuri accesibile, adresându-se utilizatorilor care își doresc conectivitate rapidă și o experiență de utilizare fluidă.

Modele ZTE incluse în promoție:

ZTE nubia NEO 3GT oferă performanțe de top pentru gaming și multitasking, cu 12 GB RAM (20GB extins), 256 GB stocare, conectivitate 5G Dual SIM, un ecran OLED de 6,8 inci, butoane dedicate pentru gaming și o baterie de 5.000 mAh ce susține utilizarea intensă.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21270