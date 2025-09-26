Sustenabilitate cu Stil: târg de haine preloved și modă responsabilă la Evenimento5, lângă Cișmigiu, 27 -28 sept

Evenimentul este organizat de Claudia Penda Nicolau, fondatoarea comunității „Ne purtăm viitorul” (la bază grupul de Facebook Nu mai port), și se desfășoară la Evenimento5, spațiul pentru evenimente pe care l-a inaugurat recent, la etajul 5 al unei clădiri istorice de lângă Cișmigiu (Constantin Mille nr. 18, colț cu Brezoianu).

Târgul reunește zeci de standuri cu articole preloved, de la rochii elegante și sacouri clasice, la piese casual sau accesorii, toate atent selectate și pregătite pentru o nouă viață. Este locul unde stilul personal se întâlnește cu sustenabilitatea, iar vizitatorii pot descoperi piese vestimentare la prețuri accesibile, adevărate comori care așteaptă să fie purtate din nou.

Citeşte comunicatul integral AICI