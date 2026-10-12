Symfonia Group intră pe piața austriacă a software-ului pentru consultanță fiscală prin achiziția dvo Software

Tranzacția confirmă angajamentul Symfonia față de consultanța fiscală, una dintre piețele strategice esențiale ale grupului, și marchează prima intrare a companiei în regiunea DACH (Germania, Austria, Elveția). Este încă un pas spre construirea unui ecosistem european de software solid, bazat pe expertiză locală, relații de încredere cu clienții și o bună cunoaștere a industriilor în care activează. Este a doua achiziție finalizată de Symfonia Group în această toamnă, după preluarea Setrio, care a intrat în portofoliul din România.

Odată cu achiziția dvo Software, Austria devine a treia țară în care operează Symfonia Group, după Polonia, unde grupul a fost fondat și își are sediul, și România, unde și-a consolidat prezența. Symfonia România, care a finalizat recent integrarea companiilor achiziționate NextUp și Softeh, aduce expertiză locală în software ERP, de salarizare și HR, construită în ani de lucru cu firmele românești și cu cerințele lor legale și fiscale specifice. Setrio, cea mai recentă achiziție din România, adaugă o prezență puternică în software pentru sectorul medical și farmaceutic.

Achiziția dvo Software reunește două companii cu aceeași ambiție: să crească substanțial productivitatea firmelor de consultanță fiscală prin software inteligent. Fondată în 1967 de consultanți fiscali pentru consultanți fiscali, dvo Software dezvoltă de decenii soluții care simplifică o muncă deloc simplă. Astăzi, 4.000 de utilizatori din Austria lucrează cu software-ul dvo pentru consultanță fiscală, o soluție completă care include managementul cabinetului cu facturarea onorariilor, fluxuri de lucru automatizate, o platformă securizată de comunicare și un sistem de management al documentelor, dar și contabilitate financiară, administrare fiscală și registrul mijloacelor fixe. Accentul cade pe automatizare și pe utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv în dvo BelegBox, instrumentul de gestionare a documentelor contabile.

Brandul dvo Software, echipa și concentrarea pe piața austriacă de consultanță fiscală rămân neschimbate. Rainer Haude va conduce în continuare compania în calitate de CEO, asigurând continuitatea pe care o așteaptă clienții dvo și accelerând, în același timp, ritmul dezvoltării tehnologice.

„Împărtășim cu Symfonia atenția pentru industria consultanței fiscale și obiectivul de a crește substanțial productivitatea firmelor din domeniu prin software inteligent. Acum putem duce mai departe, cu și mai mult avânt, programul nostru de investiții în AI pentru software-ul dvo, deja unul ambițios”, a declarat Rainer Haude, CEO al dvo Software.

„Piața austriacă trece în prezent printr-o perioadă de schimbări profunde, în parte din cauza retragerii Datev din Austria, și oferă astfel oportunități interesante. Pentru dvo, parteneriatul cu Symfonia este o oportunitate majoră de a ne accelera dezvoltarea tehnologică, oferind în același timp clienților noștri continuitatea pe care o așteaptă de la noi”, adaugă Rainer Haude.

Pentru Symfonia, achiziția este o oportunitate de a-și aduce abordarea proprie în materie de inteligență artificială într-unul dintre cele mai exigente sectoare și mai sensibile la reglementare. În ultimele trei decenii, Polonia a devenit una dintre cele mai mari povești de succes economic: o țară care s-a transformat și care este recunoscută astăzi drept una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din UE. Parcursul Symfonia reflectă aceeași ambiție.

„Prin dvo Software, Symfonia intră pentru prima dată în regiunea DACH și intenționăm să creștem în continuare aici. Symfonia a evoluat de la un furnizor tradițional de software la o companie cloud-first, cu rădăcini în tradiția tehnologică europeană, și vrem să aducem acest elan și în Austria. dvo înțelege firmele de consultanță fiscală din Austria ca nimeni altul. Noi venim cu tehnologia și cu expertiza în conformitatea cu reglementările. Împreună, vom oferi acestor firme soluții care le cresc cu adevărat productivitatea și în care pot avea încredere deplină”, a declarat Piotr Ciski, CEO al Symfonia Group.

Prin combinarea cunoașterii profunde pe care dvo o are despre profesia de consultant fiscal din Austria cu tehnologia de nivel global a Symfonia, cu expertiza sa sectorială în finanțe, HR și documente și cu capacitatea dovedită de a îmbina software-ul cu know-how-ul de reglementare, cele două companii pun o bază mai solidă pentru viitor. Firmele de consultanță fiscală din Austria câștigă un partener care le înțelege realitatea de zi cu zi, le păstrează datele în siguranță în centre de date locale și investește constant în automatizarea inteligentă și conformă de care are nevoie profesia lor.

Achiziția extinde totodată ecosistemul european de software pe care îl construiește Symfonia Group, în care fiecare companie locală contribuie cu propria cunoaștere a pieței și beneficiază de expertiza celorlalte. Citeşte comunicatul integral AICI