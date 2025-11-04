Prima pagină » Comunicate » Trei zile de spectacol culinar și inovație la FoodService & Hospitality Expo 2025

Trei zile de spectacol culinar și inovație la FoodService & Hospitality Expo 2025

Peste 450 de expozanți, zeci de show-uri culinare live și mii de oportunități de business – totul într-un singur loc: București devine epicentrul HoReCa în noiembrie 2025
Departamentul Life - Mediafax
04 nov. 2025, Comunicate

Între 8 și 10 noiembrie 2025, Bucureștiul se transformă în capitala ospitalității și a retailului alimentar din
Europa de Sud-Est, găzduind cea de-a 4-a ediție a FoodService & Hospitality Expo, la Laminor Hall.
Evenimentul reunește:
30.000+ profesioniști din industrie
450 de expozanți
33.000 mp spațiu expozițional, cu pavilioane tematice, zone interactive și demonstrații live

Ce aduce ediția 2025

Arena Bucătarilor 2025 – competiția care pune față în față cei mai talentați chefi din România
Concursuri spectaculoase de cofetărie, pizza, burgeri, bartending și mixologie
Cooking & Cocktail Shows live, cu demonstrații zilnice semnate de profesioniști de top
Zona Inovație – dedicată tehnologiilor de ultimă generație, sustenabilității și designului funcțional în HoReCa
Workshopuri & Conferințe pe teme cheie: francize, investiții, tendințe internaționale și modele de business emergente

De ce merită să participi

„Expozanții care aleg să fie parte din FoodService & Hospitality Expo 2025 își pun brandul în fața a zeci de mii de profesioniști și potențiali parteneri. Este platforma perfectă pentru lansări, noi colaborări și pentru a conecta inovațiile locale la o piață globală aflată în continuă transformare”, a declarat Silvia Ion, co-organizator al evenimentului.

Pe lângă dimensiunea de business, FoodService & Hospitality Expo 2025 promite o experiență vibrantă, unde energia bucureșteană se îmbină cu rafinamentul internațional. De la standuri interactive și zone dedicate inovației, până la competiții live și degustări surprinzătoare, atmosfera va transforma expoziția într-un adevărat festival al ospitalității moderne.

FoodService & Hospitality Expo 2025 este locul unde Bucureștiul devine, pentru trei zile, scena centrală a ospitalității. Vizitatorii vor descoperi produse noi, vor participa la competiții culinare spectaculoase și vor fi martori ai unor demonstrații live care inspiră și setează direcțiile viitoare în HoReCa”, a adăugat Odai Shhab, co-organizator al evenimentului.

Ceremonia oficială de deschidere

Ediția 2025 va fi inaugurată printr-o ceremonie oficială care va reuni personalități din mediul diplomatic,
reprezentanți ai marilor companii și lideri ai industriei ospitalității:

Silvia Ion – Organizator şi reprezentant Horeca Insight
Odai Shhab – Co-organizator şi reprezentant Qurater
Cezar Munteanu – Președinte ANBCT
Laura Naghi – Reprezentant FIHR
Nicolás Vázquez Suárez – Commercial Attaché, Ambasada Spaniei în România
Karan Khurana – CEO Metro România
Robert Hellwagner – CEO Selgros
Radu Savopol – preşedinte HORA
Andrei Sava – CEO Maxigel
Daniela Dumitrașcu – Director de marketing Delaco
Ștefan-Radu Oprea – Secretar General al Guvernului României
H.E. Katalin Kissné Hlatki – Ambasadoarea Ungariei în România
Federico Mozzi – Ambasadorul Italiei în România
Alessandra Capobianco – Director ITA (Italian Trade Agency) în România

Înscriere și participare

Pentru a participa la FoodService & Hospitality Expo 2025, cei interesați se pot înregistra pe site-ul oficial al evenimentului.
Indiferent că sunt profesioniști din industrie, manageri de hoteluri, antreprenori sau pasionați de gastronomie, vizitatorii vor găsi aici idei, contacte și perspective care le pot transforma afacerea și le pot oferi un avantaj competitiv.

Despre FoodService & Hospitality Expo

FoodService & Hospitality Expo este cel mai amplu eveniment dedicat industriei HoReCa din România, oferind acces la o gamă completă de soluții pentru dezvoltarea eficientă și profitabilă a afacerilor din domeniu.
Ediția din 2025 promite să fie cel mai important eveniment al anului pentru profesioniștii din ospitalitate, contribuind activ la modelarea viitorului HoReCa în regiune.