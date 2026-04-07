Trust obține pentru al patrulea an consecutiv certificarea EcoVadis Gold

Sustenabilitatea rămâne o prioritate atât pentru companii, cât și pentru consumatori, iar prin obținerea certificării EcoVadis Gold pentru al patrulea an la rând, Trust demonstrează că acest angajament este mult mai mult decât o simplă tendință de moment. Această nouă realizare menține compania în top 5% dintre toate firmele evaluate de EcoVadis în ultimele 12 luni, consolidându-i și mai mult poziția de lider în domeniul practicilor de business sustenabile.
Mediafax
07 apr. 2026, 18:05, Comunicate

EcoVadis este unul dintre cei mai de încredere furnizori de evaluări privind sustenabilitatea în mediul de afaceri la nivel mondial, analizând cât de eficient integrează companiile sustenabilitatea în operațiunile și sistemele lor de management. În contextul unor criterii din ce în ce mai exigente, obținerea din nou a calificativului Gold reflectă progresul constant al Trust în transformarea sustenabilității într-un principiu de bază al întregii afaceri, de la designul produselor și aprovizionare, până la operațiuni și guvernanță.

Anul acesta, Trust a fost apreciată pentru performanțele solide în patru domenii-cheie: mediu, muncă și drepturile omului, etică și achiziții sustenabile. Compania continuă să demonstreze progrese clare și responsabilitate în aceste arii, inclusiv prin susținerea unor inițiative globale precum Science Based Targets initiative (SBTi), UN Global Compact (UNGC) și Business Social Compliance Initiative (BSCI).

