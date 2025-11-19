Ultima săptămână de înscrieri la Gala Premiilor pentru un Mediu Curat

De ce să te înscrii?

Pentru că inițiativele valoroase merită să fie văzute și recunoscute și pot inspira alte comunități să acționeze. Dacă ai lucrat la un proiect de mediu în ultimul an, acesta este momentul pentru a-l aduce în fața unui juriu de specialiști format din: Cristina Bîcîilă – Director General Ateliere Fără Frontiere, Oana Groșanu – Director Executiv Ambasada Sustenabilității, Alex Laibăr – Director Executiv Coaliția pentru Economie Circulară, Sorin Mierlea – Președinte InfoCons – Protecția Consumatorilor, Valentin Negoiță – Președinte ECOTIC și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Indiferent de anvergură locală, regională sau națională, proiectele sunt evaluate în funcție de impact, originalitate, relevanță și sustenabilitate.