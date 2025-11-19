Prima pagină » Comunicate » Ultima săptămână de înscrieri la Gala Premiilor pentru un Mediu Curat

Ultima săptămână de înscrieri la Gala Premiilor pentru un Mediu Curat

ECOTIC amintește tuturor celor implicați în inițiative de mediu destinate sprijinirii dezvoltării durabile că mai au la dispoziție doar o săptămână până la închiderea înscrierilor pentru Gala Premiilor pentru un Mediu Curat. Până pe 26 noiembrie 2025, organizațiile, instituțiile publice, companiile și instituțiile de învățământ sunt invitate să-și înscrie proiectele ce aduc un impact pozitiv pentru mediu și societate.
Mediafax
19 nov. 2025, 15:16, Comunicate

De ce să te înscrii?

Pentru că inițiativele valoroase merită să fie văzute și recunoscute și pot inspira alte comunități să acționeze. Dacă ai lucrat la un proiect de mediu în ultimul an, acesta este momentul pentru a-l aduce în fața unui juriu de specialiști format din: Cristina Bîcîilă – Director General Ateliere Fără Frontiere, Oana Groșanu – Director Executiv Ambasada Sustenabilității, Alex Laibăr – Director Executiv Coaliția pentru Economie Circulară, Sorin Mierlea – Președinte InfoCons – Protecția Consumatorilor, Valentin Negoiță – Președinte ECOTIC și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Indiferent de anvergură  locală, regională sau națională,  proiectele sunt evaluate în funcție de impact, originalitate, relevanță și sustenabilitate.

 