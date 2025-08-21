Unior Tepid- A început parteneriatul cu Inter Abrasiv, producător de podium “mondial”, în special de discuri din fibră și discuri lamelare

În 2009, Inter Abrasiv s‑a mutat într‑o facilitate ultramodernă situată în Zona Industrială Organizată din Manisa (Manisa Organized Industrial Zone), unde și‑a extins capacitățile de producție prin instalarea unei noi linii de șlefuire și prin conversia rolelor în produse finite – un proces industrial complex și automatizat.

Producție la scară largă și poziționare globală

Inter Abrasiv produce anual, pe o suprafață de aproximativ 75 000 m² de producție, cantități impresionante: circa 12 milioane de discuri lamelare, 60 milioane de discuri din fibră, 24 milioane de discuri velcro, precum și 15 milioane de metri pătrați de materiale abrazive acoperite. Aceste cifre o plasează printre primii 4 producători mondiali de discuri din fibră și între primii 3 producători de discuri lamelare.

De asemenea, deține o cotă impresionantă de 64,6 % din exporturile turcești de produse abrazive, ajungând să-și exporte produsele în peste 60 de țări de pe 6 continente.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21199