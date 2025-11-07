Prima pagină » Comunicate » UNIOR TEPID participă la Demo Metal Brașov 2025 cu soluții complete pentru prelucrări metalice și scule de calitate industrială

UNIOR TEPID, lider pe piața din România în domeniul sculelor profesionale de calitate industrială, își invită partenerii și vizitatorii la Demo Metal Brașov 2025, desfășurat în perioada 11–13 noiembrie 2025, la Lux Divina Event Center, Brașov. Compania vă așteaptă la Stand 35, Pavilion B.
07 nov. 2025, 12:47, Comunicate

La stand, vizitatorii vor descoperi o selecție amplă de scule și soluții pentru producție: scule de mână profesionale, scule așchietoare și accesorii, prindere și măsurare, tăiere și debitare, plus noutăți din portofoliul multibrand al companiei (peste 50 de producători reprezentați în România) și gama Kronus, brand propriu dedicat utilizatorilor în regim moderat de lucru.

Demo Metal este cel mai bun context să arătăm, practic, cum combinăm portofoliul multibrand cu consultanța tehnică pentru a livra soluții complete — de la selecția sculei potrivite până la optimizarea procesului și a costului total de utilizare.

