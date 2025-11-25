Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid – reprezentant oficial First în România

Unior Tepid – reprezentant oficial First în România

Pe piața din România, FIRST Italia este reprezentată și distribuită de UNIOR TEPID, companie cunoscută pentru soluțiile sale multibrand în zona de scule profesionale. Gama de pânze circulare FIRST – inclusiv seriile dedicate lemnului masiv, panourilor derivate și metalelor neferoase – este disponibilă prin cataloagele și canalele de distribuție UNIOR TEPID.
Unior Tepid – reprezentant oficial First în România
Mediafax
25 nov. 2025, 18:20, Comunicate

UNIOR TEPID este unic importator în România pentru First Italia, integrând aceste produse într-o ofertă specializată pentru industria lemnului, pentru reparații și montare/demontare de paleți și pentru ateliere de tâmplărie și mobilă. Rețeaua de distribuție a companiei asigură acoperire națională, iar departamentul tehnic oferă consultanță pentru alegerea corectă a pânzei în funcție de utilaj, material și tipul de tăietură.

În plus, pânzele FIRST sunt promovate prin:

  • prezență în catalogul PDF și în zona de documentații tehnice UNIOR TEPID;
  • articole tehnice dedicate, în care sunt detaliate tipurile de danturi, aplicațiile specifice și avantajele față de produse standard;
  • listări pe platforme B2B și B2C (de tip marketplace), care aduc produsele mai aproape de utilizatorii finali.

Citeşte comunicatul integral AICI