Unior Tepid – reprezentant oficial First în România

UNIOR TEPID este unic importator în România pentru First Italia, integrând aceste produse într-o ofertă specializată pentru industria lemnului, pentru reparații și montare/demontare de paleți și pentru ateliere de tâmplărie și mobilă. Rețeaua de distribuție a companiei asigură acoperire națională, iar departamentul tehnic oferă consultanță pentru alegerea corectă a pânzei în funcție de utilaj, material și tipul de tăietură.

În plus, pânzele FIRST sunt promovate prin:

prezență în catalogul PDF și în zona de documentații tehnice UNIOR TEPID;

articole tehnice dedicate, în care sunt detaliate tipurile de danturi, aplicațiile specifice și avantajele față de produse standard;

listări pe platforme B2B și B2C (de tip marketplace), care aduc produsele mai aproape de utilizatorii finali.

