Unior Tepid și STAYER consolidează accesul profesioniștilor din România la soluții moderne de scule și echipamente

Unior Tepid anunță extinderea colaborării cu STAYER, brand european de scule și echipamente pentru aplicații profesionale, cu obiectivul de a crește disponibilitatea produselor și suportului tehnic pentru utilizatorii din România. În cadrul parteneriatului, Unior Tepid este prezentat ca distribuitor oficial STAYER în România. Unior Tepid este unul dintre cei mai importanți distribuitori de scule profesionale din România, cu un portofoliu multibrand adresat utilizării industriale și profesionale.
Mediafax
19 ian. 2026, 17:37, Comunicate

STAYER este un brand cu tradiție europeană, cu origini în Italia (1958), pornit ca specialist în scule electroportabile pentru prelucrarea lemnului. Extinderea pe piața spaniolă începe din 1976, iar la finalul anilor ’90 STAYER IBERICA evoluează către statutul de producător, consolidând controlul. În ultimii ani, compania a comunicat investiții în modernizare și sustenabilitate, inclusiv un sistem fotovoltaic de 250 kW instalat în iulie 2022.

Începând cu anul 1989, OSCAR DIAMANT dezvoltă și produce discuri diamantate destinate tăierii tuturor tipurilor de materiale. Expertiza solidă în produse și aplicații, tehnologia de ultimă generație care permite realizarea de discuri personalizate cu diametre de până la 1800 mm, precum și o echipă de specialiști înalt calificați constituie fundamentul obținerii unor produse de calitate superioară. Ambele firme dețin multiple certificări care atestă respectarea standardelor de calitate, siguranță și performanță.

