Val de cereri pentru RCA în rate, după creșterea prețurilor și taxelor

Reprezentanții platformei RCA în Rate confirmă fenomenul și atrag atenția că solicitările au crescut spectaculos în ultimele luni. „Oamenii caută orice variantă de plată eșalonată. Am primit inclusiv e-mailuri de la clienți care întreabă dacă pot încheia polița prin credit, chiar și cu dobândă, doar să nu rămână neasigurați”, transmit oficialii platformei.

De ce a crescut cererea pentru RCA în rate

România trece printr-o perioadă în care orice cheltuială pare mai greu de suportat decât în anii trecuți. Deficitul bugetar uriaș a obligat autoritățile să caute bani din toate părțile, iar rezultatul s-a văzut imediat în portofelele oamenilor. TVA-ul a crescut de la 19% la 21%, iar această schimbare aparent mică s-a transformat într-un val de scumpiri în aproape toate sectoarele. De la alimente până la servicii, totul costă mai mult.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21237