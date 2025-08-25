Vlad Popescu Piedone, vizită neanunțată pe șantierele din Sectorul 5 (P)

De asemenea, având în vedere sesizările pe care Vlad Popescu Piedone le-a primit, acesta a mers și în unele parcuri din Sectorul 5. Edilul a dispus să fie remediate problemele pe care le-a identificat, pentru confortul cetățenilor.

„Ca de fiecare dată, am stat de vorbă cu cetățenii și i-am asigurat că voi fi în continuare pe străzile din Sectorul 5, căci prin dialog și cooperare între administrația locală și locuitori, putem transforma sectorul într-un loc în care să-ți fie drag să locuiești!”, a transmis primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.