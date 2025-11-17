WhitePress® anunță lansarea campaniei Black Weeks 2025: două săptămâni de oferte și reduceri !

Black Weeks reprezintă o oportunitate strategică de a investi în campanii relevante, depășind conceptul unei simple perioade de reduceri. Prin activarea opțiunii „Promoții Black Weeks”, editorii își pot adăuga oferte personalizate, vizibile în căutările efectuate de clienți prin eticheta distinctivă „Black Weeks”, care pot beneficia de bonusuri, reduceri și fonduri suplimentare pentru comenzi.

Ce înseamnă Black Weeks la WhitePress®?

Black Weeks înseamnă mai mult decât o perioadă de reduceri – reprezintă un interval intens în care companiile își pot optimiza bugetele și accelera rezultatele.

Citeşte comunicatul integral AICI