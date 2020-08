10 milioane de cazuri în 45 de zile

A durat şase luni pentru ca lumea să ajungă la 10 milioane de cazuri confirmate de coronavirus. A durat puţin peste şase săptămâni pentru ca acest număr să se dubleze. Numărul mondial de infecţii COVID-19 cunoscute a trecut de 20 de milioane cu mai mult de jumătate dintre cazuri în trei ţări: S.U.A., India şi Brazilia, potrivit raportului realizat de Universitatea Johns Hopkins.

China a înregistrat 25 de cazuri noi de coronavirus



China a înregistrat marţi 25 de cazuri noi de infectări cu Covid-19 - cu 19 mai puţine decât în ziua precedentă. Toate cazurile locale, 9 la număr, au fost raportate în regiunea Xinjiang.



În China au apărut până în prezent 84.737 de cazuri de coronavirus şi 4.634 de decese.



Victoria raportează cea mai mare creştere zilnică a deceselor cauzate de coronavirus



Statul Victoria din Australia a înregistrat 21 de decese noi în ultimele 24 de ore - cel mai mare record de o singură zi în ceea ce priveşte numărul de morţi de la începutul pandemiei.



Noile victime cresc numărul total al deceselor la 267.



De asemenea, ţara a raportat 410 noi cazuri Covid-19, ridicând numărul total de infecţii în Victoria la 15.251.



Mexic înregistrează aproape 1.000 de noi decese



În Mexic, marţi au murit 926 de oameni din cauza coronavirsului, crescând numărul total de decese la 53.929, a informat Ministerul Sănătăţii din ţară.



Ţara e pe locul al treilea în lume la numărul de decese cauzate de Covid-19, după Statele Unite şi Brazilia.



Mexic a raportat marţi 6.686 de noi infecţii, ceea ce a adus numărul total de cazuri la 492.522.



Noua Zeelandă pune sub semnul întrebării alegerile, după ce în ţară au apărut noi cazuri de coronavirus



Noua Zeelandă va amâna dizolvarea Parlamentului „cu cel puţin câteva zile“, a anunţat miercuri premierul Jacinda Ardern la o conferinţă de presă. Dizolvarea Parlamentului era programată să aibă loc miercuri, acesta fiind un pas cheie spre organizarea alegerilor naţionale din 19 septembrie.

Ardern a spus că „nu s-a luat încă nicio decizie“ cu privire la amânarea alegerilor. Anunţul vine după ce Noua Zeelandă a confirmat marţi patru noi cazuri de Covid-19, după 102 zile în care ţara nu a înregistrat niciun caz.



Centrele pentru bătrâni au fost închise: Ardern a anunţat, de asemenea, că toate centrele de bătrâni din Noua Zeelandă vor fi închise pentru a proteja comunităţile „vulnerabile“ de răspândirea coronavirusului. Testarea în masă: Bloomfield a spus că oficialii din domeniul sănătăţii s-au pregătit „să testeze zeci de mii de oameni în zilele următoare, astfel încât să putem vedea dacă mai există cazuri de Covid-19 în comunitate“.



Înapoi în izolare: Auckland, cel mai populat oraş din Noua Zeelandă, a fost plasat sub restricţii de nivel 3, după confirmarea marilor cazuri. Toate întreprinderile neesenţiale, inclusiv restaurantele şi barurile, sunt închise, iar localnicilor li se permite să plece de acasă doar pentru activităţi esenţiale, cum ar fi cumpărăturile alimentare. Şcolile din Auckland vor fi, de asemenea, închise timp de trei zile.



„L-am încercat eu“: CEO-ul Fondului rus pentru investiţii directe spune că a administrat vaccinul Covid-19 familiei sale



Kirill Dmitriev, CEO-ul Fondului rus pentru investiţii directe, care finanţează cercetarea privind vaccinul anti-coronavirus aprobat în Rusia, a spus marţi că extinderea medicamentului „se va face treptat“.



„Nu vom începe să vaccinăm mâine 10 milioane de oameni. Va fi un proces gradual şi atent“.



Dezvoltat de Institutul Gamaleya din Moscova, vaccinul a fost numit Sputnik-V, făcând referire la lansarea surprinzătoare din 1957 a primului satelit din lume al Uniunii Sovietice.



„Putem spune că funcţionează. Am încercat eu. L-am administrat părinţilor, soţiei mele“, a mai spus Dmitirev.



Fauci se îndoieşte serios că Rusia a dovedit că noul vaccin este sigur şi eficient



Dr. Anthony Fauci, principalul expert în boli infecţioase din SUA, a spus că se îndoieşte serios că Rusia a dovedit că vaccinul ei împotriva coronavirusului este sigur şi eficient.



„Sper că ruşii au dovedit, în mod clar, că vaccinul este sigur şi eficient. Mă îndoiesc serios că au făcut asta“, a spus Fauci.



Fauci, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase, a spus că a avea un vaccin şi a dovedi că un vaccin este sigur şi eficient sunt două lucruri diferite.



Trump a anunţat un acord cu Moderna pentru livrarea a 100 de milioane de doze din vaccinul său Covid-19



Donald Trump a anunţat marţi un contract de 1,5 miliarde de dolari pentru livrarea a 100 milioane de doze de vaccin experimental al companiei americane de biotehnologie Moderna, al şaselea contract de acest gen după luna mai.



„Suntem pregătiţi să producem rapid 100 milioane de doze de îndată ce vaccinul va fi aprobat şi până la 500 de milioane la scurt timp după aceea, vom avea 600 milioane de doze“, a spus Donald Trump, citând cifre sensibil diferite, într-o conferinţă de presă la Casa Albă.

Noua Zeelandă a raportat patru noi cazuri de COVID-19 după 102 zile fără niciun caz

Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a anunţat că autorităţile locale au identificat 4 noi cazuri de COVID-19, după 102 zile în care naţiunea din Pacific nu raportase infectări, informează AP.

Cei patru bolnavi locuiesc în aceeaşi casă, în Auckland, şi s-au infectat dintr-o sursă necunoscută.



Numărul de cazuri noi COVID-19 este în creştere în Italia

Italia a înregistrat 412 cazuri de infectare cu noul coronavirus şi şase decese, în ultimele 24 de ore, anunţă Ministerul italian al Sănătăţii, citat de agenţia de presă Adnkronos.

Ministerul italian al Sănătăţii a comunicat, marţi după-amiază, că bilanţul epidemic a ajuns la 35.215 morţi, iar numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus raportate până acum este de 251.237.

Rusia a aprobat primul vaccin împotriva COVID-19

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a anunţat că primul vaccin din lume împotriva noii infecţii cu COVID-19 a fost înregistrat în Rusia, în această dimineaţă.



”Un vaccin contra coronavirusului a fost înregistrat pentru prima dată în această dimineaţă. Formează imunitatea necesară, a trecut toate verificările necesare,” a spus şeful statului la o întâlnire cu membrii guvernului, potrivit life.ru.



Vladimir Putin, a mai spus că Ministerul Sănătăţii din Rusia a aprobat acest prim vaccin împotriva coronavirusului, adăugând că fiica sa a fost deja vaccinată.

Vaccinul dezvoltat de Rusia de numeşte Sputnik-V

Numele Sputnik-V vine de la lansarea primului satelit din lume, al Uniunii Sovietice, în 1957, amintind de perioada când Rusia şi SUA luptau pentru a fi primele care dezvoltă programe cosmice.

"Observăm un interes considerabil din străinătate pentru vaccinul rusesc dezvoltat de Institutul Gamaleya. Am primit o cerere preliminară de peste 1 miliard de doze din partea a 20 de ţări. Împreună cu partenerii noştri externi, suntem pregătiţi să fabricăm 500 de milioane de doze pe an în 5 ţări, iar planul nostru este să mărim capacicatea de producţie", a transmis Kirill Dmitirev, şeul fondului de investiţii RDIF.

Preşedintele filipinez Duterte are „încredere imensă“ în vaccinul Rusiei anti-Covid şi se oferă să-l testeze personal

Preşedintele filipinez Rodrigo Duterte a lăudat eforturile Rusiei de a dezvolta un vaccin împotriva coronavirusului şi s-a arătat dispus să participe la testarea clinică a acestuia, salutând în acelaşi timp oferta de livrare primită din partea Moscovei, despre care a spus că se aşteaptă să fie gratuită, scrie Reuters.



”Îi voi spune preşedintelui Putin că am încredere imensă în studiile lui de combatere a Covid şi cred că vaccinul pe care l-a produs este într-adevăr bun pentru oameni“, a spus Duterte, luni seara, într-o apariţie TV.

Un nou focar de Covid-19 la un abator european: 14 români s-ar afla printre cei infectaţi

A izbucnit un nou focar de coronavirus la un abator european. De aceasta dată în Belgia. Şi de această dată, printre cei afectaţi se află şi cetăţeni români.

Nu mai puţin de 225 de angajaţi ai unei fabrici de procesare a cărnii au fost testaţi până acum, informează presa belgiană. Dintre aceştia, 67 au fost avut teste pozitive, iar 14 dintre aceştia ar fi români. După primirea rezultatelor, compania belgiană a decis să-i testeze pe toţi cei 850 de angajaţi, urmând ca rezultatele să fie oferite în cursul acestei săptămâni.

OMS avertizează: Lipsuri în finanţarea măsurilor de combatere a pandemiei



De la primele cazuri din China, în decembrie 2019, coronavirusul a ajuns la mii de ţări si oameni. Dacă te uiţi la datele analizate de Reuters, vei afla că la nivel mondial sunt peste 19,92 miliarde de oameni infectaţi cu coronavirus. Dintre aceştia, 729.883 au murit.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, şeful OMS, îţi spune că suma necesară pentru vaccinuri este de fapt o sumă mică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că face o comparaţie cu miliardele de dolari investite deja de G20 în lupta cu efectele pandemiei.



23 de proiecte de cercetare vor primi fonduri UE în valoare de 128 de milioane de euro

Un număr de 23 de noi proiecte de cercetare vor fi sprijinite cu 128 de milioane euro de Comisia Europeană (CE) ca răspuns la pandemie.

CE anunţă că finanţarea pusă la dispoziţie în cadrul programului de cercetare şi inovare al UE Orizont 2020 face parte din angajamentul asumat de Comisie de a aloca 1,4 miliarde euro iniţiativei privind răspunsul mondial la coronavirus, lansată de preşedinta Ursula von der Leyen în mai 2020.