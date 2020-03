Un oficial chinez acuză Armata americană că ar fi răspândit coronavirusul în China

Zhao Lijian, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, a scris pe Twitter că Armata americană ar fi avut un rol în răspândirea noului tip de coronavirus în China, potrivit Bloomberg.

„Este posibil ca Armata americană să fi adus epidemia în Wuhan. Fiţi transparenţi! Faceţi publice datele pe care le aveţi! Statele Unite ne datorează o explicaţie”, a scris el.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3