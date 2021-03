A murit legenda reggae Bunny Wailer, ultimul membru supravieţuitor al „The Wailers”

Bunny Wailer a fost un cântăreţ şi compozitor jamaican. A fost membru fondator al grupului de reggae The Wailers, alături de Bob Marley şi Peter Tosh. Faima internaţională au obţinut-o împreună cu Simmer Down şi Stir It Up, conform BBC.

Bunny Wailer a câştigat trei premii Grammy.

Moartea sa a fost confirmată de managerul Maxine Stowe şi de ministrul culturii din Jamaica, Olivia Grange.

Nu se cunoaşte cauza decesului, dar artistul se afla în spital de când a suferit un accident vascular cerebral, în iulie 2020.

Vedeta, al cărei nume real era Neville O'Riley Livingston, a fost ultimul membru supravieţuitor al The Wailers, după moartea lui Bob Marley de cancer în 1981 şi uciderea lui Peter Tosh în timpul unui jaf din 1987.