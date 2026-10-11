„Aida” de Giuseppe Verdi, duminică, pe scena Operei Naționale București. O poveste despre iubire și sacrificiu

Acțiunea spectacolului „Aida” se desfășoară în Egiptul antic, într-o lume dominată de putere și război, în care destinele personajelor se intersectează într-un conflict între datorie și pasiune.

Aida, prințesa etiopiană devenită sclavă, îl iubește pe Radamès, comandantul egiptean prins între iubire și obligațiile față de propria țară. În același timp, Amneris, fiica faraonului, este îndrăgostită de același bărbat, iar povestea se transformă într-un triunghi amoros în care alegerile personajelor au consecințe tragice.

Muzica lui Giuseppe Verdi îmbină marșurile triumfale, ariile și marile scene de ansamblu, punând în valoare conflictele și emoțiile personajelor. Celebra scenă a Triumfului se remarcă prin amploare, în timp ce momentele intime evidențiază drama personajelor, prinse între iubire, onoare și sacrificiu.

Dincolo de decorul Egiptului antic, spectacolul „Aida” prezintă o poveste despre iubire, sacrificiu și conflictul dintre sentimentele personale și obligații.

Spectacolul este programat duminică, 11 octombrie, de la ora 18:30, pe scena Operei Naționale București.