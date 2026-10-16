Al Pacino va primi premiul pentru întreaga carieră din partea Sindicatului Actorilor

Vedeta în vârstă de 86 de ani a filmelor „Dog Day Afternoon”, „Scent of a Woman” și trilogia „Nașul” este al 62-lea actor care a primit cea mai înaltă distincție acordată de Screen Actors Guild – Federația Americană a Artiștilor de Televiziune și Radio, potrivit AP.

„M-am întrebat și am rătăcit cea mai mare parte a vieții mele, dar m-am simțit întotdeauna ca acasă cu un scenariu și cu colegii mei actori. Munca și actorii de-a lungul drumului au fost printre cele mai mari bucurii ale vieții mele”, a spus Pacino într-un comunicat de presă joi. „Este o onoare să fiu recunoscut de SAG-AFTRA în celebrarea acestei călătorii.” El va ridica premiul pe 28 februarie la cea de-a 33-a ediție anuală a Premiilor pentru Actori, care va avea loc la Shrine Auditorium din Los Angeles. Ceremonia va fi transmisă în direct pe Netflix.

Al Pacino, onorat pentru eforturile caritabile

Premiul onorează și munca umanitară, iar breasla a menționat eforturile caritabile ale lui Al Pacino pentru ajutor în caz de dezastru, combaterea foametei și a sărăciei și sprijinul său pentru companiile de teatru locale, inclusiv Centrul Shakespeare din Los Angeles.

Născut în New York, tânărul actor era cunoscut mai ales pentru munca sa în teatru atunci când regizorul Francis Ford Coppola l-a ales să-l joace pe Michael Corleone în filmul „Nașul” din 1972, împotriva dorinței unui studio de film care își dorea o vedetă consacrată în rolul râvnit.

A fost nominalizat la premiul Oscar pentru acest rol și a devenit considerat unul dintre cei mai buni actori ai generației sale. A primit nominalizări anuale la Premiile Academiei în următorii trei ani, pentru „Serpico”, „Nașul II” și „După-amiaza câinilor”. Nu a câștigat până când nu a luat premiul pentru cel mai bun actor pentru „Parfum de femeie” în 1993, an în care a fost nominalizat și pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „Glengarry Glen Ross”. A fost nominalizat de nouă ori în total, cel mai recent în 2020 pentru „Irlandezul”.

Pacino a câștigat, de asemenea, două premii competitive pentru actorie de la SAG-AFTRA, două premii Emmy, patru Globuri de Aur și premiul Cecil B. DeMille, distincția pentru întreaga carieră acordată de Globuri.