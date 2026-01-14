Ambasada SUA îi răspunde lui Nicușor Dan: „Susținem reluarea programului FLEX, o oportunitate valoroasă pentru tinerii români și americani”

Ambasada Statelor Unite la București a transmis miercuri, printr-o postare pe pagina de Facebook, că sprijină decizia președintelui Nicușor Dan de a relua programul de schimb educațional FLEX în România.

„Susținem cu convingere această inițiativă, domnule președinte, și apreciem colaborarea strânsă și împărțirea responsabilităților între guvernele Statelor Unite și României, care fac posibilă oferirea acestei oportunități valoroase atât studenților americani, cât și celor români. Așteptăm cu nerăbdare să descoperim poveștile și experiențele lor!”, a transmis Ambasada SUA în București.

Marți, președintele României, Nicușor Dan, a declarat pe pagina sa de X că este foarte importantă reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) pentru anul academic 2026-2027.

Nicușor Dan a afirmat că programul FLEX are un impact major asupra educației românești și tinerilor români, dar și pentru parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

„Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite se consolidează permanent, nu numai prin proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri”, a transmis președintele.