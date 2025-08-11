Ana Blandiana, reacție după funeraliile lui Iliescu: „Adevărata temă (...) a fost insuportabila duplicitate de a fi organizat funeralii naționale unui personaj acuzat de crime împotriva umanității”

Poeta Ana Blandiana postează pe Facebook un text ca o reacție pe care mulți o așteptau (și i-o ceruseră), în privința doliului național instituit în contextul înmormântării lui Ion Iliescu.

Și, de altfel, nici măcar doliul național nu este tema principală a acestui text, ci, mai degrabă, dezgustul și revolta pe care poeta le resimte față de o clasă politică duplicitară, ipocrită.

Ana Blandiana recunoaște că și-a cenzurat cuvintele „pentru că nimic din ce aș fi avut de spus nu se putea spune decent lângă un sicriu”.

Ana Blandiana nu crede în lacrimi

Postarea poetei este expresia unei indignări profunde, a revoltei față de duplicitatea politică – „organizarea unor funeralii naționale unui personaj acuzat de crime împotriva umanității”.

„De altfel”, scrie Ana Blandiana, „adevărata temă a gălăgioaselor zile de doliu nu ar fi trebuit să fie nici inventarierea crimelor fostului președinte, de la tratatul cu URSS la inventarea teroriștilor, și de la chemarea minerilor la alungarea Regelui de pe aeroport, după cum nu ar fi trebuit să fie nici punerea sub detergentul luminii reflectoarelor a pozelor zâmbitoare cu Regele și a pozelor de la ceremoniile NATO.

Si, oricât ar părea de ciudat, tema reală a vacarmului de 48 de ore nu a fost nici întrebarea cine a participat si cine nu a participat la înmormântare, dovadă că aproape nimeni nu a observat că a participat cu ipocrizie un singur partid (cel care îi retrăsese titlul de presedinte de onoare), în timp ce toate celelalte au lipsit de teama compromiterii, având sau nu curajul de a-și declara, absența.

„Un sigiliu infamant”

Adevărata temă, tema secretă, neformulată de nimeni, a fost macularea istoriei României cu insuportabila duplicitate de a fi organizat funeralii naționale unui personaj acuzat de crime împotriva umanității”.

Cosmetizarea imaginii lui Ion Iliescu, modul superficial în care a fost reflectată înmormântarea fostului președinte va afecta, crede Ana Blandiana, modul în care Iliescu va fi reținut în memoria colectivă.

„Un sigiliu infamant pus la încheierea unei epoci, un sigiliu vinovat pe care ne ajută să-l suportăm doar pâlpâirea sperantei că epoca următoare va fi altfel”, a scris Ana Blandiana, în încheierea postării.