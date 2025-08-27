Andi Moisescu ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie cu Olivia Steer

Informațiile au apărut recent în spațiul public, însă niciuna dintre părți nu a confirmat oficial despărțirea.

Discreție totală în jurul separării

Semnele că relația s-a încheiat au apărut în ultimele luni. Andi Moisescu nu mai poartă verigheta și, în interviurile recente, a evitat să vorbească despre soția sa. Declarațiile sale s-au concentrat exclusiv asupra celor doi copii, pe care a menționat că îi vede mai rar, fără a face referiri la viața de familie sau la Olivia Steer.

Surse apropiate celor doi au precizat pentru Cancan că divorțul ar fi avut loc în urmă cu câteva luni, dar cei implicați au ales să păstreze discreția. Într-un interviu acordat de curând, Andi Moisescu a vorbit despre preferința pentru vacanțe active, fără a face referire la planuri comune cu fosta parteneră. Această rezervă întărește informațiile privind separarea.

O poveste începută în 2002

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002, iar relația lor a început oficial în anul următor. Cei doi s-au căsătorit și au avut o relație de lungă durată, care a durat 22 de ani. Din căsătorie au rezultat doi copii.

Separarea marchează încheierea unei etape importante din viața celor doi, desfășurată în aceeași manieră discretă în care și-au construit întreaga relație.