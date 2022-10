Atmosferă de sărbătoare. Concertul „Crăciun Vienez” va răsuna din nou pe scenele mai multor oraşe din România

După o pauză de doi ani, impusă de pandemie, tradiţia continuă cu un nou turneu naţional al concertului „Crăciun Vienez” şi va răsuna pe scenele mai multor oraşe, precum Braşov, Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Mureş, Oradea, Râmnicu Vâlcea sau Bucureşti.

Iubitorii de muzică clasică din Cluj-Napoca se vor putea bucura de reprezentaţia specială a muzicienilor austrieci, pe 15 decembrie, de la ora 19:00, la Cinema Florin Piersic, informează organizatorii.

Lucrări muzicale ce aparţin marilor compozitori Johann Strauss I şi II, compoziţii de Franz Lehar, Karl Komzak, Julius Fucik, dar şi temele de Crăciun create de Johann Sebastian Bach, sunt doar câteva dintre bijuteriile muzicale care vor înnobila programul concertului, timp de două ore.

Johann Strauss Ensemble încântă mii de spectatori din România, an de an, prin sunetul tipic austriac, virtuozitate, plus o picătură de umor, elemente care stau la baza succesului internaţional al acestei orchestre de muzicieni de prim rang. Atracţia concertelor susţinute de orchestra austriacă se datorează, în mare parte, magnetismului lui Russel McGregor, dirijor şi prim-solist, deţinător al unei viori fabricate de Carlo Giuseppe Testore în anul 1697, „sora mai mică” a celebrei viole a lui Wolfgang Amadeus Mozart.

În acompaniamentul sau sub bagheta lui Russel McGregor au performat artişti celebri din aria muzicii de operă, precum Luciano Pavarotti, Jose Carreras sau Ildiko Raimondi. Toate recomandările şi experienţa concertelor precedente oferite de Johann Strauss Ensemble creează premisa unui spectacol deosebit care încântă auditoriul.

Istoria orchestrei Johann Strauss Ensemble începe în anul 1985, când a fost fondată de către membrii orchestrei Bruckner din Linz. Grupul lucrează de atunci fără întrerupere la perfecţionarea sunetului şi stilului, adăugând piese noi şi inovatoare repertoriului standard. Orchestra îi datorează o mare parte din evoluţia profesională violonistului şi dirijorului Russell McGregor, care s-a alăturat ansamblului în 2004. Respectând tradiţia concertelor Strauss din secolul XIX, acesta dirijează în stilul Stehgeiger, adică din poziţia de solist.

McGregor s-a născut în Oxford, dar a crescut în Melbourne, Australia, unde la vârsta de 7 ani a început să studieze vioara. Din 1992 Russell locuieşte în Viena, iar din 1997 este concertmaestru şi dirijor al orchestrei Palatului Schönbrunn.