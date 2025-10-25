Avem o piață a cărții vulnerabilă, dar vie / Campania #CititoripentruScriitori, lansată de librăriile Cărturești, este un ajutor concret pentru autorii români

Este în desfășurare a șasea ediție a unei campanii inițiate de librăriile Cărturești, #CititoripentruScriitori, desfășurată sub titlul „Eu citesc. Tu citești. El/Ea scrie”.

Menită să susțină scriitorii români contemporani, campania își propune să sprijine autorii români contemporani, direcționând 10% din fiecare carte a unui autor român, cumpărată fie în librărie, fie pe cărturești.ro, către proiectul „Bursele și rezidențele Cărturești”.

Șase burse de rezidență

Acest proiect a ajutat până acum 27 de autori români, după cum relatează paginademedia.

Pe afișele campaniei apar câțiva scriitori contemporani, printre care Gabriela Adameșteanu, Lavinia Braniște, Radu Vanciu și Petre Barbu, scriitor și jurnalist.

Anul acesta vor fi acordate șase burse de rezidență pentru creație, cu o investiție de 1800 de euro pentru categoriile: poezie, proză scurtă, roman și eseu.

Se adaugă „Bursa Specială a Juriului” și „Bursa pentru scriitori basarabeni”.

Lucrările autorilor români, evidențiate în vitrine

Rezidențele vor fi găzduite la Vila Golescu în primăvara – vara anului 2026 și, de asemenea, la Conacul Petre P. Carp (Țibănești).

Campania de anul acesta se unește cu „SHORT”, festival de proză scurtă, care, de altfel, are același an de naștere ca și campania inițiată de Librăriile Cărturești.

Vitrinele vor găzdui lucrările autorilor români, vor avea loc evenimente cu invitați scriitori.

Creșterea TVA-ului la carte de la 6% la 11% face piața cărții de la noi și mai vulnerabilă, însă, specialiști ai domeniului insistă pe ideea că există un public constant, cumpărător de carte.

„Dacă îți dorești să te imersezi și mai mult în universul literar al scriitorilor tăi favoriți, perioada 1 – 31 octombrie e un moment excelent! Prin simpla achiziție de cărți scrise de autori români, contribui direct la acordarea de burse pentru scriitori români cu manuscrise începute, în lucru sau încă în stadiul de proiect”, se menționează într-un comunicat emis de Librăriile Cărturești.