Scriitoarea supranumită „noua J.K. Rowling” a semnat un contract uriaș cu Disney pentru ecranizarea seriei sale fantasy

Povestea îl urmărește pe Christopher, un băiat care pornește într-o misiune urgentă pentru a descoperi de ce creaturi magice precum unicornii, grifonii și sfinxii dispar de pe insulele secrete ale Arhipelagului. Producția filmului va fi condusă de Alexandra Derbyshire, producătoarea filmelor Paddington 2 și Wonka, alături de fostul director Pixar, Simon Bax, notează Dailystar.

Katherine, originară din Kent, a declarat: „Sunt absolut încântată să colaborez cu Disney. Este o onoare să scriu aceste scenarii și să dezvolt primele filme ale francizei împreună cu echipa mea de la Impossible Films și cu echipa excepțională de la Disney.”

Walt Disney Studios a achiziționat drepturile pentru a transforma primele două volume ale seriei în filme live-action. Katherine, în vârstă de 38 de ani, va semna scenariile și va fi și producătoare.

Disney a stabilit, de asemenea, un „parteneriat preferențial” cu compania Impossible Films — fondată de autoare — pentru a aduce și alte povești de-ale sale pe marile ecrane.

Bob Iger, CEO-ul The Walt Disney Company, a spus: „Când am citit Impossible Creatures, am știut imediat că își are locul la Disney. M-a captivat instantaneu lumea vibrantă imaginată de Katherine.”

Cartea The Poisoned King a propulsat-o pe Rundell în topuri, făcând-o prima autoare britanică pentru copii de la Rowling încoace care ajunge pe locul 1 atât în Marea Britanie, cât și în SUA. Până acum, a vândut peste patru milioane de exemplare în întreaga lume, iar anul trecut a fost desemnată Autoarea Anului și Cartea pentru Copii a Anului la The British Book Awards.

Seria Impossible Creatures a fost extinsă la cinci volume, printr-un contract editorial de șapte cifre semnat la începutul acestui an. Katherine Rundell și-a făcut debutul literar în 2011 cu romanul The Girl Savage, inspirat din copilăria sa petrecută în Zimbabwe.