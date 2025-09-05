Balkanik Festival 2025 aduce trei zile de muzică, dans și artă la București

Cea de-a 13-a ediție a Balkanik Festival – Home of World Music începe astăzi la București și se desfășoară până duminică, 7 septembrie, în Grădina și pe Strada Uranus. Sub motto-ul „Joy is an act of resistance / Bucuria e o formă de rezistență”, festivalul reunește artiști din România și din lume, propunând un mix de muzică, dans, artă și reflecție comunitară.

Pe scena principală din Grădina Uranus vor urca trupe precum Lupii lui Calancea, Omar Souleyman, Balkan Taksim sau Mahala Rai Banda, alături de invitați din Armenia, Bulgaria, Ungaria și Siria. Publicul va avea acces și la concerte, DJ seturi și performance-uri la Turnul de Apă, iar pe Strada Uranus, târgul de artizanat și atelierele creative vor fi accesibile gratuit.

Evenimentul include și Balkanik Talks, o serie de discuții dedicate artei, comunității și ecologiei, precum și expoziții și ateliere interactive pentru toate vârstele.

Vizitatorii vor putea descoperi instalații artistice, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, dar și spații dedicate artei digitale.

Pentru buna desfășurare a festivalului, strada Uranus va fi închisă traficului între Calea Rahovei și Calea Sabinelor de vineri dimineață până duminică seara, cu acces asigurat pentru situații de urgență.