Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu / Nouă avertizare de Cod roșu în județul Constanța / Mesajul lui Raed Arafat / Peste 2.200 de apeluri la 112

UPDATE: 15:00 Nouă avertizare Cod roșu de ploi pentru județul Constanța

Meteorologii au emis o nouă avertizare Cod roșu de ploi pentru județul Constanța valabilă miercuri până la ora 18:00.

Potrivit ANM, avertizarea vizează localitățile Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina și Vulturu.

UPDATE 14:44 Val de apeluri la 112, în contextul codului roșu de ploi: Peste 2.200 de apeluri în 12 ore

Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță o creștere semnificativă a apelurilor la numărul unic 112, în contextul codului roșu de ploi torențiale care a afectat Capitala și cinci județe. În total, peste 2.200 de apeluri au fost preluate și procesate de marți seară până miercuri dimineață.

Cele mai multe solicitări au venit din București și județul Ilfov, unde în doar o oră – între 08:00 și 09:00 – s-au înregistrat peste 200 de apeluri. În total, centrul 112 București-Ilfov a procesat 1.505 apeluri, urmat de Constanța cu 354 și Giurgiu cu 166 de apeluri.

UPDATE 13:10 Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM, explică fenomenul

Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a explicat fenomenul ploilor abundente din ultima perioadă. Ea a precizat, în cadrul unui interviu la Digi24, că din cauza codului roșu, cantitățile de ploaie ar putea chiar să depășească maximul înregistrat în urmă cu peste 50 de ani.

Directoarea ANM a explicat miercuri că volumul de ploi înregistrat în ultimele 24 de ore este de 113,6 litri/mp. Ea a comparat această cantitate cu maximul înregistrat în octombrie 1972.

Directoarea ANM a precizat că pe imaginile din satelit, în județele vizate de ploi în continuare există nori, preconizând că ploile vor continua.

Mai multe detalii, AICI.

UPDATE 11:55 Sistemul de canalizare din Giurgiu, suprasolicitat după ploile abundente

După o noapte de intervenţii continue, echipajele ISU Giurgiu, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi societăţii responsabilă cu preluarea şi epurarea apelor uzate, continuă misiunile pentru gestionarea efectelor ploilor abundente. Problemele sunt concentrate în municipiul Giurgiu, unde sistemul de canalizare s-a dovedit suprasolicitat, iar apa s-a acumulat rapid în anumite zone.

Din cauza acumulării apei pe carosabil, autorităţile au decis restricţionarea circulaţiei pe bulevardul Mihai Viteazul, între biserică şi benzinărie, pentru prevenirea accidentelor. Echipaje de poliţie dirijează traficul şi asigură măsurile de siguranţă până când sistemul de canalizare va putea prelua întreaga cantitate de apă.

UPDATE 11:32 Constanţa: Localitatea Siliştea este izolată din cauza inundaţiilor

Localitatea Siliştea din judeţul Constanţa este izolată, miercuri, din cauza inundaţiilor care au afectat drumurile, transmite ISU Constanţa.

Nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată, transmit pompierii.

UPDATE 11:25 Sediul Direcția Finanțelor Publice Ialomița, inundat în urma ploilor abundente

Fenomenele meteorologice generate de codul roșu au afectat grav municipiul Slobozia, inclusiv sediul Direcției Finanțelor Publice Ialomița, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei acumulată.

Echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au degajat un copac căzut pe carosabil în Slobozia și au evacuat apa din 12 gospodării, trei subsoluri de bloc, două scări de bloc și șase străzi din municipiu.

UPDATE Intervenții ale ISU Ialomița și ISU Brăila

Sursa foto: ISU Brăila

Sursa foto: ISU Ialomița

UPDATE 11:05 Imagini din localitatea Țepeș Vodă, județul Constanța

UPDATE Raed Arafat contestă postările care minimalizează codul roșu de ploi: „Situațiile grave pot apărea în orice moment”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, face un apel către populație să nu creadă postările de pe rețelele sociale care contestă măsurile luate de autorități în contextul codului roșu de ploi abundente. Acesta avertizează că situația din teren se schimbă rapid, iar până acum sunt afectate 47 de localități din 16 județe.

oficiale și să nu creadă anumite postări apărute pe rețelele de socializare care minimalizează efectele meteo și care contestă măsurile luate de autorități în contextul codurilor de ploi.

„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment”.

UPDATE 10:51 București-Ilfov: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate

În ultimele 24 de ore, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a intervenit în 62 de cazuri, pentru degajarea copacilor și elementelor de construcție căzute, precum și pentru evacuarea apei acumulate pe străzi, după ploile torențiale care au afectat Capitala și județul Ilfov.

Din cauza fenomenelor meteo, au fost avariate 30 de autoturisme.

Și în județul Ilfov efectele ploilor au fost semnificative. Aici, ISU a intervenit în 21 de situații, degajând șase copaci și trei elemente de construcție, precum și pentru evacuarea apei din 11 zone afectate. În urma acestor evenimente, două autoturisme au fost avariate.

UPDATE 10:23 Ploile au blocat canalizările în judeţul Constanţa. 104 reclamaţii la RAJA

Ploile abundente de luni seară au provocat probleme serioase la sistemul de canalizare din mai multe localităţi constănţene. De la începutul nopţii de luni spre marţi, până miercuri dimineaţa, Dispeceratul RAJA Constanţa a înregistrat 104 reclamaţii privind canalizări pluviale înfundate.

În localitatea Tătaru, este afectată alimentarea cu apă din cauza unei avarii apărute la reţeaua de alimentare cu energie electrică (PPC).

„Sistemul va fi repornit imediat ce furnizorul de energie va restabili tensiunea electrică”.

UPDATE Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente

Metrorex anunță că, în contextul condițiilor meteorologice din ultimele ore, caracterizate prin cantități mari de precipitații, au apărut infiltrații și în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă în mod natural unor astfel de situații.

Află AICI cum se desfășoară circulația trenurilor de metrou în acest context.

UPDATE 09:37

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat la miercuri dimineața la Digi24 că în Constanța, județul cel mai afectat de codul roșu de precipitații, va continua să plouă.

„Va mai ploua în Constanța, în orele următoare se va ajunge la 120-140 de litri pe metru pătrat”, a precizat Elena Mateescu.

UPDATE 09:05 Trafic deviat pe DN2A din cauza inundațiilor. Ploile torențiale au provocat pagube în județul Constanța

Din cauza condițiilor meteorologice extreme, circulația rutieră pe DN2A a fost deviată pe ruta Pantelimon – Saraiu – Hârșova, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, după ce porțiuni de carosabil au fost acoperite de apă, iar lucrările din zonă îngreunează deplasarea.

UPDATE 08:16 Constanța: O mașină a fost luată de viitură. O persoană a rămas blocată pe capotă

Un autoturism a fost luat de viitură între Țepeș Vodă și N. Bălcescu, iar o persoană a rămas blocată pe capotă. Intervin pompierii Medgidia cu autospecială și o barcă pneumatică, anunță ISU Constanța.

„În timpul deplasării către acest caz, echipajele de intervenție au salvat alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei mașini. După finalizarea misiunii, forțele continuă deplasarea spre primul apelant”, potrivit ISU Constanța.

Știrea inițială:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov (ISU B-IF) a anunțat miercuri dimineață că, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 – 8 octombrie, ora 05:45, pompierii au intervenit la 38 de evenimente generate de fenomenele meteo severe.

În municipiul București au fost gestionate 25 de intervenții: 18 cazuri de copaci căzuți, 3 situații în care elemente de construcție s-au desprins și 5 acumulări de apă. În urma acestora, 17 autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, pompierii au acționat în 13 situații: 3 cazuri de copaci căzuți, 2 intervenții pentru elemente de construcție desprinse și 8 acumulări de apă. Un autoturism a fost afectat.

O situație mai gravă s-a produs pe strada Trestiana, în sectorul 4 al Capitalei, unde un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers. În mașină se aflau două persoane, care au reușit să iasă singure, fără răni vizibile. După ce au fost evaluate de echipajul SMURD, acestea au refuzat transportul la spital.

La această oră, echipajele de intervenție acționează în continuare pe strada Mitropolit Antim Ivireanul, unde un copac căzut pe patru autoturisme, pe strada Covasnei din Pantelimon și la intersecția străzilor Mărgelelor și Rubinului din Bragadiru, pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil.

Un copac a căzut pe două mașini pe strada Mihail Sebastian, iar un altul a fost dăborât pe strada Gorunului și a căzut pe carosabil.

Ploi torențiale în Giurgiu. Intervenții ale pompierilor și echipelor de urgență

Echipele de intervenție din județul Giurgiu sunt și ele în alertă, după ce zeci de gospodării și drumuri au fost afectate de inundații și copaci doborâți.

În ultimele ore, ploile abundente au provocat inundații și blocaje în mai multe localități, iar echipele ISU Giurgiu și ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență au desfășurat numeroase intervenții.

Pe timpul nopții, pompierii au evacuat apa din 17 curți și locuințe din municipiul Giurgiu, cele mai afectate fiind străzile Rozelor și Pietrelor, dar și din localitățile Slobozia și Dărăști-Vlașca.

De asemenea, au fost îndepărtați copaci căzuți pe carosabil pe DN 41, în apropiere de Băneasa, pe DJ 413 în zona Mihai Bravu și pe DJ 603, la intrarea în Comana.

Pentru a face față situației, în sprijinul ISU Giurgiu au fost trimise forțe și echipamente din județele Caraș-Severin și Hunedoara: patru autocamioane, 16 motopompe, două microbuze, două autospeciale cu periodic și bărci pneumatice. Evoluția fenomenelor este permanent monitorizată de grupa operativă a ISU Giurgiu.

De asemenea, vântul puternic a determinat suspendarea manevrelor în toate porturile din județul Constanța. Situația este monitorizată permanent, iar autoritățile sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

Avertizarea Cod roșu de ploi este vigoare până astăzi, la ora 15:00.